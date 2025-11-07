واژگونی پرایددر جاده شیراز به استهبان با ۵ مصدوم

به گزارش ایلنا، محمدجواد خیرات گفت: ساعت ۶:۵۵ صبح جمعه ۱۶ آبان‌ماه، گزارشی مبنی‌بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر ۱۲۵ جاده شیراز_استهبان به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

خیرات گفت: این حادثه ۵ مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات اولیه را انجام و سپس مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه مراحل درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

انتهای پیام/