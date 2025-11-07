خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی پرایددر جاده شیراز به استهبان با ۵ مصدوم

واژگونی پرایددر جاده شیراز به استهبان با ۵ مصدوم
کد خبر : 1710646
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر استهبان گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در جاده شیراز به استهبان، ۵ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، محمدجواد خیرات گفت: ساعت ۶:۵۵ صبح جمعه ۱۶ آبان‌ماه، گزارشی مبنی‌بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در کیلومتر ۱۲۵ جاده شیراز_استهبان به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

خیرات گفت: این حادثه ۵ مصدوم مرد به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات اولیه را انجام و سپس مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه مراحل درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ