سرپرست جدید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل، محمدعلی محسنی بندپی معاونت امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی "سید علی اصغر حسینی شیروانی" به سمت "سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران" منصوب کرد.

️در متن حکم حسینی شیروانی آمده است:

نظر به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند منان در انجام وظیفه محوله موفق و مؤید باشید.

️گفتنی است سید علی اصغر حسینی شیروانی ریاست ادارات تعاون کار شهرستان های بابل، آمل و قائمشهر را در کارنامه خدمت خود دارد.

️مجموعه کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران در سطح استان با تقدیر از زحمات بی وقفه آقای علی باقری، این انتصاب به آقای حسینی شیروانی تبریک عرص نموده و برای ایشان خدمتی سرشار از رضایت خداوند متعال، مردم شریف استان و جامعه بزرگ تعاونگران، کارگران، کارفرمایان، کارآفرینان و بازنشستگان همراه با موفقیت آرزو دارد.

