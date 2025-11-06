به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری در جریان سفر به استان مرکزی و در جلسه شورای اداری شهرستان خمین، افزود: با توجه به سهمیه‌ای بودن بیمه تأمین اجتماعی، پیشنهاد می‌شود قالیبافان از بیمه روستاییان استفاده کنند. استفاده از بیمه روستایی به لحاظ سهمیه محدودیت ندارد و قالیبافان به راحتی می‌توانند خود را تحت پوشش این بیمه قرار دهند. بیمه روستایی بیشترین یارانه دولتی را دارد و از نظر مزایا تفاوتی با بیمه‌های دیگر ندارد، اما هزینه کمتری دارد.

وی به برگزاری دوره‌های آموزشی فرش‌بافی با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و ادامه داد: مقرر شده با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت فرش‌بافی برگزار شود. در این راستا در تلاش هستیم تا هنرمندان فرش‌باف با گذراندن این دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت، مدرک دیپلم تخصصی دریافت کنند. چرا که این اقدام می‌تواند به حفظ و توسعه هنر اصیل فرش ایرانی کمک کند.

برنامه‌ریزی برای عرضه صنایع دستی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامه‌ریزی برای عرضه صنایع دستی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و همچنین ایجاد فضای نمایشگاهی در این حوزه اشاره کرده و اظهار داشت: در ارتباط با عرضه صنایع دستی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله افق کوروش برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده است. تاکنون 100 فروشگاه برای این منظور هدف‌گذاری شده‌اند. همچنین فضای نمایشگاهی نیز برای عرضه محصولات در نظر گرفته شده است.

میدری به موضوع یارانه مراکز خیریه و همچنین افزایش حقوق کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره داشته و تصریح کرد: یارانه مراکز خیریه در اردیبهشت ماه سال جاری 45 درصد افزایش یافته و این نشان‌دهنده اهتمام دولت به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. با این حال، افزایش حقوق کارگران و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به تنهایی کافی نبوده و تورم بخش زیادی از این افزایش را مستهلک کرده است.

وی به حوزه ورزش کارگری و اقدامات انجام شده در این حوزه برای شهرستان خمین اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: اقدامات بسیار گسترده‌ای در حوزه ورزش کارگری در سطح کشور انجام شده است. یکی از این اقدامات ورزشگاه کارگری شهرستان خمین است که در آینده‌ای نزدیک تکمیل می‌شود و به بهره‌برداری می‌رسد. این مجموعه از ورزشگاه‌های بزرگ و کامل کشور است که با تلاش مسئولان محلی و حمایت‌های ملی بهره‌برداری خواهد شد.

خمین مسیر تاریخ را تغییر داد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جایگاه تاریخی و فرهنگی شهرستان خمین اشاره داشته و تأکید کرد: برخورداری از روحیه سخت‌کوشی و هنرمندی مردم این شهرستان، شایسته حمایت‌های فراتر از سهمیه‌های معمول است. خمین مسیر تاریخ را تغییر داد و روحیه، فرهنگ و اخلاقی را به کشور هدیه داد که نسل انقلاب با آن شکل گرفت. تمامی مسائل مطرح شده از سوی نماینده مجلس و مسئولان شهرستان به صورت مکتوب دریافت شده و از طریق وزارتخانه پیگیری خواهد شد.

شهرستان خمین یک نقطه طلایی در استان مرکزی است

مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: شهرستان خمین یک نقطه طلایی در استان مرکزی است، چرا که بسیاری از تحولات تاریخی کشور و استان از این خطه آغاز شده است. با توجه به طرح مسائل و مشکلات این شهرستان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراتب رفع و حل مسائل محقق خواهد شد. استفاده از ظرفیت‌های ملی حق مردم خمین است و باید تمامی تلاش‌ها در این مسیر به کار گرفته شود.

