برادر کشی با چاقو در ملایر
فرمانده انتظامی ملایر از قتل برادر و دستگیری قاتل توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد و گفت: این قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی اتفاق افتاد.
به گزارش ایلنا از همدان ، سرهنگ احمد ساکی روز پنجشنبه در تشریح این خبر افزود: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی منجر به قتل در یکی از محلات بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ به محل اعزام شدند.
وی بیان کرد: در بررسیهای اولیه مشخص شد که با وقوع درگیری بین دو برادر ۳۰ و ۳۵ ساله، برادر بزرگتر به علت شدت جراحات ناشی از ضربات چاقو فوت کرد.
فرمانده انتظامی ملایر ادامه داد: با حضور ماموران در محل، فرد ضارب دستگیر و در تحقیقات به قتل برادر با انگیزه اختلافات خانوادگی و اعتیاد مقتول اعتراف کرد.
سرهنگ ساکی گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.