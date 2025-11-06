خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برادر کشی با چاقو در ملایر

برادر کشی با چاقو در ملایر
کد خبر : 1710488
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی ملایر از قتل برادر و دستگیری قاتل توسط ماموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد و گفت: این قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی اتفاق افتاد.

  به  گزارش ایلنا از همدان ، سرهنگ احمد ساکی روز پنجشنبه در تشریح این خبر افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی منجر به قتل در یکی از محلات بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که با وقوع درگیری بین دو برادر ۳۰ و ۳۵ ساله، برادر بزرگ‌تر به علت شدت جراحات ناشی از ضربات چاقو فوت کرد.

فرمانده انتظامی ملایر ادامه داد: با حضور ماموران در محل، فرد ضارب دستگیر و در تحقیقات به قتل برادر با انگیزه اختلافات خانوادگی و اعتیاد مقتول اعتراف کرد.

سرهنگ ساکی گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ