برادر کشی با چاقو در ملایر

به گزارش ایلنا از همدان ، سرهنگ احمد ساکی روز پنجشنبه در تشریح این خبر افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری خانوادگی منجر به قتل در یکی از محلات بلافاصله ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ به محل اعزام شدند.

وی بیان کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که با وقوع درگیری بین دو برادر ۳۰ و ۳۵ ساله، برادر بزرگ‌تر به علت شدت جراحات ناشی از ضربات چاقو فوت کرد.

فرمانده انتظامی ملایر ادامه داد: با حضور ماموران در محل، فرد ضارب دستگیر و در تحقیقات به قتل برادر با انگیزه اختلافات خانوادگی و اعتیاد مقتول اعتراف کرد.

سرهنگ ساکی گفت: متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

