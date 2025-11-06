کم کاری رسانه ها در ترسیم تصویر حقیقی استان همدان

به گزارش ایلنا از همدان ، حمید ملانوری امروز در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات و رسانه‌های غرب کشور (هگمتانه)گفت: برگزاری چنین جشنواره‌ها و رویدادهایی در استان همدان، که از دیرباز در تاریخ سرزمین ، مرکز تمامی ارزش‌های کشور جای بوده‌است، حاکی از حضور بسیار ارزشمند و فعال در عرصه‌های ملی و جهانی است.

وی افزود: درحال حاضر، افتخار ساکنان این سرزمین و اهالی فرهنگ و هنر، بدین است که در استانى زندگى و فعالیت مى‌کنندو دارای تاریخ، تمدن و عظمتی است که متاسفانه تصویر حقیقی آن به درستی ترسیم نشده است.

استاندار همدان عنوان کرد: بدیهی است که معرفی این تاریخ، تمدن و فرهنگ پرافتخار، مستلزم برگزاری رویدادهای بزرگ، نه در سطح منطقه‌ای و ملی، بلکه در کنار آنها، الزاماً باید رویدادهای بین‌المللی نیز برگزار گردد تا صاحبان اندیشه، فرهنگ، هنر و متخصصان این عرصه‌ها، از این بزرگی و عظمت سخن بگویند و بتوان این گنجینه عظیم را به شایستگی نشر داده و از این نعمت، به نحو مطلوب بهره‌مند شد.

ملانوری شمسی گفت : برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به معرفی هرچه بیشتر این ظرفیت بسیار ارزشمند و همچنین تعامل و هم‌افزایی با همه، انتقال دانش و تجربیاتی که فعالان حوزه در طول سال‌های فعالیت خود اندوخته‌اند، کمک نماید. این تبادل اندیشه‌ها و تبادل دانش و تجربیات، به شتاب‌گیری فعالیت‌های رسانه‌ای، مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی یاری می‌رساند.

ملانوری‌شمسی بیان کرد: بی‌تردید در عصر پرشتاب توسعه و پیشرفت که بر پایه دانش و فعالیت‌هایی است که امروز در این دهکده جهانی در حال شکل‌گیری می‌باشد، قرار گرفتن در این مسیر و نمایاندن تمدنی بسیار بزرگ و ارزشمند، نیازمند تحول و حرکت‌های جهشی است. این حرکت‌های جهشی، راهی جز تعامل، هم‌افزایی، همکاری و استفاده از دانش یکدیگر ندارد.

وی باابراز قدردانی از حضور اهالی رسانه در جشنواره هگمتانه اظهار کرد: امیدواریم از این پس شاهد رشد و تعالی رسانه‌ها باشیم. مسائل، چالش‌ها و مشکلات و آسیب‌هایی که امروزه از آنها گذر کرده‌ایم، به همت رسانه کاهش یافته است.

انتهای پیام/