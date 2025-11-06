خبرگزاری کار ایران
دستگیری کلاهبردار خانگی در کرخه
فرمانده انتظامی خوزستان از دستگیری خانمی که با راه‌اندازی صندوق خانگی از ۱۲۰۰ نفر از شهروندان مبلغ یک هزار میلیارد ریال در شهرستان کرخه کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی بیان کرد: با دریافت پرونده شکایت تعداد ۲۵۰ نفر از شهروندان مبنی بر اینکه توسط فردی از طریق ایجاد صندوق‌های خانگی از آنها کلاهبرداری شده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: در تحقیقات پلیس از مالباختگان مشخص شد این خانم با همدستی یک نفر دیگر در ۸ ماهه گذشته با راه اندازی صندوق خانگی در قالب پرداخت وام قرض الحسنه و پرداخت سود‌های غیر متعارف و چند برابر بیشتر از بانک‌ها مبالغی بالغ بر یک هزار میلیارد ریال از ۱۲۰۰ نفر دریافت کرده و متواری شده است و پاسخگو نمی‌باشد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی موفق به شناسایی و مخفیگاه متهم شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی ضربتی آن را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه متهمان در جا‌های مختلف، از قبیل: خرید یک واحد دامداری، منزل مسکونی و زمین سرمایه گذاری کردند، تصریح کرد: کلاهبرداران دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

