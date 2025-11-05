استاندار کرمانشاه:
۶۰درصد زوار اربعین از محورهای استان ما عبور میکنند
نقش رسانهها در معرفی مرز خسروی بسیار پررنگ است
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه استان کرمانشاه میزبان بیشترین زوار اربعین حسینی است، گفت: حدود ۶۰ درصد زائران از محورهای این استان عبور میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی بعد ظهر امروز چهارشنبه (۱۴ آبانماه) در مراسم تجلیل از خبرنگاران اربعین با بیان اینکه اربعین بزرگترین اجتماع دینی در جهان اسلام است، گفت: این دوربین و قلم رسانههاست که این اجتماع عظیم را به تصویر میکشد و اثرگذاری آن را چند برابر میکند.
وی افزود: عملکرد رسانهها در نمایش عظمت مراسم اربعین موجب خوشحالی دوستداران اهل بیت(ع) و نگرانی دشمنان اسلام میشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش مهم استان در میزبانی زوار اربعین تصریح کرد: کرمانشاه میزبان بیشترین زوار اربعین است و قریب به ۶۰ درصد زائران از محورهای استان ما عبور میکنند. حتی زائرانی که از مرز مهران عازم عتبات عالیات میشوند، حدود ۳۰۰ کیلومتر در محورهای استان تردد دارند.
حبیبی با بیان اینکه امسال زائران رضایت بالایی از مرز خسروی داشتند، اظهار کرد: مسئولان کشوری نیز در بازدید از مرز خسروی وضعیت این مرز را مطلوب ارزیابی کردند.
وی با تأکید بر اینکه خدمت به زوار را یک توفیق الهی و فرصت ارزشمند برای خود میدانیم، افزود: امسال با تلاش همه مسئولان در کمیتههای ۱۸گانه، موکبداران و مردم میهماننواز کرمانشاه شاهد خدماترسانی مطلوبی به زائران بودیم.
حبیبی نقش رسانهها را در رضایت زوار از مرز خسروی بسیار پررنگ دانست و گفت: خبرنگاران در ایام اربعین در گرمای طاقتفرسا به خوبی پای کار بودند و شکوه آیین اربعین را به زیبایی به تصویر کشیدند.
وی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی تردد زوار از مرز خسروی در اربعین امسال افزود: گزارشها و تصاویر ارسالی خبرنگاران از آمادگی مرز خسروی موجب ترغیب زوار برای انتخاب این مرز شد و همین امر رشد آمار تردد را رقم زد.
استاندار کرمانشاه در ادامه تأکید کرد: باید از هماکنون برای اربعین سال آینده برنامهریزی کنیم و مشکلات خبرنگاران در مرز خسروی بهویژه موضوع اسکان که در این نشست نیز مطرح شد، برطرف شود.
حبیبی با بیان اینکه باید ظرفیتهای مرز خسروی را برای افزایش تردد بیشتر معرفی کنیم، گفت: رویداد ایرانجان اردیبهشت سال آینده با محوریت کرمانشاه برگزار میشود و از این فرصت برای معرفی بیشتر مرز خسروی استفاده خواهیم کرد.
وی همچنین از برگزاری نشست مدیران حج و زیارت در مرز خسروی خبر داد و گفت: باید از این فرصت نیز بهره ببریم تا بخشی از کاروانهای زیارتی عتبات عالیات از این مرز تردد کنند.
در ادامه این مراسم،مظفر تیموری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز با اشاره به برگزاری موفقیتآمیز حماسه بزرگ اربعین حسینی اظهار کرد: خبرنگاران و اهالی رسانه استان بهخوبی توانستند شور و شعور زائران اربعین را منعکس کنند.
وی افزود: خبرنگاران کرمانشاهی همواره در هر بحران و رویدادی حضوری پررنگ داشتهاند و در اربعین امسال نیز همچون سالهای گذشته با تعهد و تلاش مثالزدنی، حضور میلیونی زائران را به تصویر کشیدند.
تیموری تصریح کرد: پیش از اربعین حسینی نیز خبرنگاران ما در جنگ دوازدهروزه نقشآفرینی مؤثری در انعکاس واقعیتهای این جنگ تحمیلی داشتند و به تقویت روحیه مردم کمک کردند.
در پایان این مراسم، جمعی از خبرنگاران استان به بیان پیشنهادها، مشکلات و دغدغههای خود برای پوشش اخبار ایام اربعین در مرز خسروی پرداختند.