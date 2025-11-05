برجا ماندن 6 مصدوم بر اثر حادثه رانندگی در محور ساوه - تهران

به گزارش ایلنا، محسن فیاضی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش اورژانس از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، عوامل امدادی پایگاه پرندک شهرستان زرندیه به محل اعزام شدند. در این عملیات یک مصدوم به مرکز درمانی منتقل شد و 5 مصدوم دیگر به صورت سرپایی درمان شدند. مورد فوتی نیز گزارش نشد.

وی به حضور نیروهای اورژانس، انتظامی و پلیس راه در صحنه این حادثه راننگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اقدامات اولیه شامل ارزیابی مصدومان، تثبیت صحنه و تسهیل تردد انجام شد و خوشبختانه با وجود شدت برخورد، هیچگونه عملیات رهاسازی برای نجات مصدومان لازم نبود.

