خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان زرندیه:

برجا ماندن 6 مصدوم بر اثر حادثه رانندگی در محور ساوه - تهران

برجا ماندن 6 مصدوم بر اثر حادثه رانندگی در محور ساوه - تهران
کد خبر : 1710100
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان زرندیه به وقوع حادثه رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان اشاره کرده و گفت: بامداد امروز چهارشنبه 14 آبان ماه، برخورد یک دستگاه پراید با پژو 405 در محور ساوه - تهران، نرسیده به سه‌راهی حکیم‌آباد، منجر به مصدومیت 6 نفر شد.

به گزارش ایلنا، محسن فیاضی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش اورژانس از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، عوامل امدادی پایگاه پرندک شهرستان زرندیه به محل اعزام شدند. در این عملیات یک مصدوم به مرکز درمانی منتقل شد و 5 مصدوم دیگر به صورت سرپایی درمان شدند. مورد فوتی نیز گزارش نشد.

وی به حضور نیروهای اورژانس، انتظامی و پلیس راه در صحنه این حادثه راننگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اقدامات اولیه شامل ارزیابی مصدومان، تثبیت صحنه و تسهیل تردد انجام شد و خوشبختانه با وجود شدت برخورد، هیچگونه عملیات رهاسازی برای نجات مصدومان لازم نبود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ