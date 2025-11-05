یزد میزبان دومین همایش ملی هوش مصنوعی است/ارسال 250 مقاله به دبیرخانه همایش هوش مصنوعی در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، محمدعلی شاه حسینی، ظهر امروز در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه‌های این همایش ملی برگزار شد، اظهار کرد: همایش ملی هوش مصنوعی در روزهای 21 و 22 آبان ماه با تمرکز در بخش‌های صنعتی و معدنی برنامه‌ریزی شده و قرار است با بکارگیری ظرفیت های دانش بنیان برای رونق تمام حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای اجرایی شود.

وی پیش‌بینی رفتار بازار و تحلیل ریسک با هوش مصنوعی، طراحی سیستم‌های پیشنهادگر در تجارت الکترونیک، نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی زنجیره تأمین، شناسایی تقلب مالی و تشخیص ناهنجاری‌ها با یادگیری ماشین، بکاری سیستم‌های اتوماسیون رباتیک فرآیندهای کسب و کار، استفاده از تحلیل احساسات در برندینگ و بازاریابی دیجیتال و اقتصاد داده محور و مدل های کسب و کار مبتنی بر هوش مصنوعی از جمله محورهای تعیین شده برای همایش ملی هوش مصنوعی در استان یزد است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در ادامه حوزه فناوری و دانش بنیان را دو اولویت اول استان برای توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: برای این همایش ملی چند پنل تخصصی برنامه‌ریزی شده که امیدواریم با ارائه راهکارهای موثر و کارآمد زمینه حل مسائل و دغدغه‌های حوزه صنعتی و معدنی استان ایجاد شود.

شاه حسینی (یزد پایدار) را شعار اصلی دولت چهاردهم در استان یزد دانست و بیان کرد: مدیریت استان در نظر دارد با تقویت ظرفیت‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی در بنگاه‌های اقتصادی زمینه بازگشت نخبگان بومی به استان یزد را فراهم کند.

وی تصریح کرد: هوشمندسازی در صنعت با تمرکز بر معدن و زنجیره فولاد، هوش مصنوعی و کابردهای آن در صنعت فولاد و معدن، امنیت مالی شهری و حکمرانی هوشمند، پلیس هوشمند و امنیت پیشنگر شهری، شهر هوشمند و مدیریت داده محور شهری از دیگر محورهای همایش ملی هوش مصنوعی در استان یزد است.

محمدرضا دهقانی اشکذری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد هم در این نشست با اشاره به رسالت دانشگاهیان در تقویت و هدایت علم، اظهار کرد: امروزه هوش مصنوعی موضوعی بنیادی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی است که باید برای آن برنامه ریزی جدی انجام شود.

وی افزود: در این دوره همایش ملی هوش مصنوعی 250 مقاله از محققان استان‌های مختلف کشور در این حوزه به دبیرخانه همایش ارسال شده که تاکنون 150 مورد آن پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد توجه به حوزه هوش مصنوعی را یکی از توصیه های جدی مقام معظم رهبری به دست اندرکاران دانست و بیان کرد: دانشگاه ها باید به جدیت نسبت به ایفای نقش در این خصوص اقدام کنند.

وی با برشمردن سه وظیفه مهم تولید علم، تربیت عالم و جهت گیری برای دانشگاه‌ها، به راه اندازی دانشکده هوش مصنوعی در استان اشاره و اضافه کرد: البته بستری بهتر از برگزاری همایش‌های علمی برا ی دریافت جدیریترین یافته‌های علمی وجود ندارد و برگزاری این همایش نیز می‌تواند یک مخزن ارزشمند برای دریافت این یافته‌ها باشد.

انتهای پیام/