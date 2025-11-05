خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یزد میزبان دومین همایش ملی هوش مصنوعی است/ارسال 250 مقاله به دبیرخانه همایش هوش مصنوعی در یزد

یزد میزبان دومین همایش ملی هوش مصنوعی است/ارسال 250 مقاله به دبیرخانه همایش هوش مصنوعی در یزد
کد خبر : 1710099
لینک کوتاه کپی شد.

دومین همایش ملی هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنعتی با هدف تکمیل زنجیره فولادسازی، مدیریت مناسب محیط زیست و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای طی دو روز به میزبانی استان یزد برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از    یزد، محمدعلی شاه حسینی،  ظهر امروز در نشست خبری که به منظور اعلام برنامه‌های این همایش ملی برگزار شد، اظهار کرد: همایش ملی هوش مصنوعی در روزهای 21 و 22 آبان ماه با تمرکز در بخش‌های صنعتی و معدنی برنامه‌ریزی شده و قرار است با بکارگیری ظرفیت های دانش بنیان  برای رونق تمام حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای اجرایی شود.

وی پیش‌بینی رفتار بازار و تحلیل ریسک با هوش مصنوعی، طراحی سیستم‌های پیشنهادگر در تجارت الکترونیک، نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی زنجیره تأمین، شناسایی تقلب مالی و تشخیص ناهنجاری‌ها با یادگیری ماشین، بکاری سیستم‌های اتوماسیون رباتیک فرآیندهای کسب و کار، استفاده از تحلیل احساسات در برندینگ و بازاریابی دیجیتال و اقتصاد داده محور و مدل های کسب و کار مبتنی بر هوش مصنوعی از جمله محورهای تعیین شده برای همایش ملی هوش مصنوعی در استان یزد است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد در ادامه حوزه فناوری و دانش بنیان را دو اولویت اول استان برای توسعه پایدار عنوان کرد و گفت: برای این همایش ملی چند پنل تخصصی برنامه‌ریزی شده که امیدواریم با ارائه  راهکارهای موثر و کارآمد زمینه حل مسائل و دغدغه‌های حوزه صنعتی و معدنی استان ایجاد شود.

شاه حسینی (یزد پایدار) را شعار اصلی دولت چهاردهم در استان یزد دانست و بیان کرد: مدیریت استان در نظر دارد با تقویت ظرفیت‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی در بنگاه‌های اقتصادی زمینه بازگشت نخبگان بومی به استان یزد را فراهم کند.

وی تصریح کرد: هوشمندسازی در صنعت با تمرکز بر معدن و زنجیره فولاد، هوش مصنوعی و کابردهای آن در صنعت فولاد و معدن، امنیت مالی شهری و حکمرانی هوشمند، پلیس هوشمند و امنیت پیشنگر شهری، شهر هوشمند و مدیریت داده محور شهری از دیگر محورهای همایش ملی هوش مصنوعی در استان یزد است.

محمدرضا دهقانی اشکذری،  رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد هم در این نشست با اشاره به رسالت دانشگاهیان در تقویت و هدایت علم، اظهار کرد: امروزه هوش مصنوعی موضوعی بنیادی در حوزه اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی است که باید برای آن برنامه ریزی جدی انجام شود.

وی افزود: در این دوره همایش ملی هوش مصنوعی 250 مقاله از محققان استان‌های مختلف کشور در این حوزه به دبیرخانه همایش ارسال شده که تاکنون 150 مورد آن پذیرش شدند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یزد توجه به حوزه هوش مصنوعی را یکی از توصیه های جدی مقام معظم رهبری به دست اندرکاران دانست و بیان کرد: دانشگاه ها باید به جدیت نسبت به ایفای نقش در این خصوص اقدام کنند.

وی با برشمردن سه وظیفه مهم تولید علم، تربیت عالم و جهت گیری برای دانشگاه‌ها، به راه اندازی دانشکده هوش مصنوعی در استان اشاره و اضافه کرد: البته بستری بهتر از برگزاری همایش‌های علمی برا ی دریافت جدیریترین یافته‌های علمی وجود ندارد و برگزاری این همایش نیز می‌تواند یک مخزن ارزشمند برای دریافت این یافته‌ها باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ