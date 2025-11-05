به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی ایران، افزود: استان مرکزی در نهضت ملی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. نهضت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفت. متأسفانه در ابتدای دولت چهاردهم در این استان تنها 5 مگاوات انرژی خورشیدی تولید می‌شد. اما با اقدامات انجام شده در این حوزه امروز این رقم به 365 مگاوات رسیده است.

وی به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای رشد و گسترش انرژی خورشیدی در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در این استان برنامه‌ریزی برای تولید 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در بازه زمانی 3 سال آینده انجام شده که از این میزان 500 مگاوات برای سال جاری هدف‌گذاری شده است. مصرف برق استان 1800 مگاوات است و با تولید 5000 مگاوات، می‌توانیم بخشی از بار انرژی کشور را کاهش دهیم. این اقدام در راستای رفع ناترازی انرژی و حمایت از تولید ملی صورت می‌گیرد.

استاندار مرکزی با مرور تاریخچه صنعتی شدن استان مرکزی به نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در دهه 40 شمسی اشاره کرده و اظهار داشت: شرکت‌هایی نظیر ماشین‌سازی اراک، آلومینیوم‌سازی ایران، واگن‌سازی پارس، هپکو و آونگان از جمله صنایع مادر هستند که پایه‌گذار بخش عمده‌ای از صنعت کشور بوده‌اند. خوشه ریلی استان امروز فراتر از نیازهای داخلی عمل می‌کند و در ساخت پل‌های بزرگ، بویلرها و تجهیزات پالایشگاهی نیز نقش‌آفرین است.

زندیه‌وکیلی به ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه در استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: این استان بیش از آنکه دانشگاهی باشد، صنعتی دانشگاهی است. بسیاری از مدیران صنایع، اساتید دانشگاه هستند و همچنین بسیاری از اساتید دانشگاه نیز در صنایع نقش‌آفرینی می‌کنند. این تعامل موجب رشد علمی و صنعتی استان شده است. این استان با سابقه‌ای دیرینه در صنعت کشور، امروز میزبان یک رویداد علمی مهم است که گامی دیگر در مسیر اعتلای کشور محسوب می‌شود.

وی به طرح «فرا» به عنوان الگوی موفق برنامه‌ریزی آموزشی در استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: نظام آموزشی کشور باید بیش از پیش به نیازهای واقعی صنعت توجه کند. استان مرکزی آمادگی دارد به عنوان پایلوت توسعه صنعتی و فناورانه کشور، نقش‌آفرینی گسترده‌تری داشته باشد. این استان با حضور در عرصه‌های مختلف علمی و دانشگاهی همواره در این حوزه‌ها نقش‌آفرین بوده و در این راستا هر چه در توان دارد را بکار خواهد بست.

استاندار مرکزی تأکید کرد: سال گذشته نیز بیش از 1.6 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از این استان انجام شد که رکورد بی‌سابقه‌ای را در این حوزه رقم زد. با وجود تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، وضعیت تولید و اشتغال در این استان در بهترین شرایط خود 2 دهه اخیر قرار دارد. کمیته کارگری استان به صورت مستمر وضعیت واحدهای تولیدی را رصد می‌کند و در این حوزه مشکلات و مسائل چندانی وجود ندارد. این اتفاقات نشان از توسعه پایدار در استان مرکزی دارد.

زندیه‌وکیلی ابراز داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی استان مرکزی باید بیش از پیش مورد توجه ویژه قرار گیرد. از مجموع 4400 نفر مفاخر علمی، فرهنگی و سیاسی کشور در 200 سال گذشته، بیش از یک‌چهارم متعلق به این استان هستند. تنها یک روستای کوچک با نام تراران که در شهرستان تفرش واقع شده با کمتر از 100 خانوار، 180 پزشک را در دوران معاصر به کشور تقدیم کرده که نشان‌دهنده غنای علمی این خطه است.

