خانه صادرات در اتاق بازرگانی قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز به همراه محمد نوذری استاندار قزوین و میترا عقیلی مدیرکل صادرات استان قزوین به محل خانه صادرات استان در اتاق بازرگانی رفت و این مرکز به طور رسمی افتتاح شد.

خانه صادرات استان با هدف سامان‌دهی فعالیت‌های صادراتی، تسهیل امور بازرگانان و تقویت ظرفیت‌های تجاری قزوین آغاز به کار کرده است.

