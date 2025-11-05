خبرگزاری کار ایران
خانه صادرات در اتاق بازرگانی قزوین افتتاح شد

خانه صادرات در اتاق بازرگانی قزوین افتتاح شد
کد خبر : 1709984
فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه محمد نوذری استاندار قزوین به محل خانه صادرات استان در اتاق بازرگانی رفت و این مرکز به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز به همراه محمد نوذری استاندار قزوین و میترا عقیلی مدیرکل صادرات استان قزوین به محل خانه صادرات استان در اتاق بازرگانی رفت و این مرکز به طور رسمی افتتاح شد.

خانه صادرات استان با هدف سامان‌دهی فعالیت‌های صادراتی، تسهیل امور بازرگانان و تقویت ظرفیت‌های تجاری قزوین آغاز به کار کرده است.

 

 

