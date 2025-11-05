خبرگزاری کار ایران
ادارات هشت شهرستان هرمزگان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از تعطیلی ادارات هشا شهرستان هرمزگان به دلیل کاهش کیفیت هوا خبر داد.

به گزارش ایلنا از روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسن‌زاده شامگاه سه‌شنبه با اشاره به وضعیت آب وهوایی حاکم بر استان طی روزهای آینده اظهار کرد: با موافقت استاندار هرمزگان دستگاه‌های اجرایی، شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، سیریک، جاسک، قشم و بندرخمیر تعطیل خواهد بود.

رییس کارگروه مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گردوغبار هرمزگان افزود: علت این تصمیم گیری، صیانت از سلامت کارمندان است و تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیر دولتی،بانک‌ها، بیمه‌ها(به استثنای شعب کشیک) و بخش اداری بیمارستان‌ها(به استثنای شیفت کاری مشمول این ابلاغیه هستند.

حسن زاده ادامه داد: فعالیت واحدها و دستگاه‌های خدمت رسان برابر روال جاری خواهد بود و بانک‌های استان نیز موظف هستند با شعب کشیک مشخص کنند که از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان اعلام خواهد شد.

