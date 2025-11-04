غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاهها و تاخیر آغاز بهکار ادارات در چند شهر خوزستان در روز چهارشنبه
در پی تداوم آلودگی هوا ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، مدارس و دانشگاههای شش شهرستان خوزستان روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴ غیرحضوری برگزار میشوند و ساعت شروع فعالیت ادارات نیز با تاخیر همراه خواهد بود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در پی تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، تصمیماتی را برای روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه ۱۴۰۴ اتخاذ کرد.
بر اساس این تصمیم، فعالیت مدارس و دانشگاهها در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان به صورت غیرحضوری برگزار میشود.
همچنین، ساعت آغاز فعالیت ادارات در این شهرستانها ۹:۳۰ صبح اعلام شده است.
در این اطلاعیه تاکید شده است که دستگاههای خدماترسان، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.