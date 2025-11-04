خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها و تاخیر آغاز به‌کار ادارات در چند شهر خوزستان در روز چهارشنبه

غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها و تاخیر آغاز به‌کار ادارات در چند شهر خوزستان در روز چهارشنبه
کد خبر : 1709600
لینک کوتاه کپی شد.

در پی تداوم آلودگی هوا ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم، مدارس و دانشگاه‌های شش شهرستان خوزستان روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ غیرحضوری برگزار می‌شوند و ساعت شروع فعالیت ادارات نیز با تاخیر همراه خواهد بود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در پی تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، تصمیماتی را برای روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اتخاذ کرد.

بر اساس این تصمیم، فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

همچنین، ساعت آغاز فعالیت ادارات در این شهرستان‌ها ۹:۳۰ صبح اعلام شده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است که دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ