به گزارش ایلنا از خوزستان، کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در پی تداوم آلودگی ناشی از آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمه‌غربی استان، تصمیماتی را برای روز چهارشنبه ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ اتخاذ کرد.

بر اساس این تصمیم، فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشت‌آزادگان به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

همچنین، ساعت آغاز فعالیت ادارات در این شهرستان‌ها ۹:۳۰ صبح اعلام شده است.

در این اطلاعیه تاکید شده است که دستگاه‌های خدمات‌رسان، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

