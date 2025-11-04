به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ دوم رضا رستگار امروز سه‌شنبه در آیین بزرگداشت و تجلیل از محیط‌بانان استان فارس بر لزوم حمایت قضایی و بیمه‌ای از محیط‌بانان تاکید کرد و گفت: از زمان تشکیل این یگان، ۱۵۴ شهید و جانباخته و در سال جاری نیز سه شهید محیط‌بان برای پاسداری از طبیعت تقدیم کشور شده است.

وی اظهارکرد: در سال جاری بیش از یکهزار و ۳۱ پرونده برای شکارچیان و صیادان غیرمجاز تشکیل و متخلفان راهی زندان شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، محیط‌بان را نگهبان تعادل مواهب الهی در عرصه طبیعت خواند و گفت: یک محیط‌بان اگر عاشق نباشد، نمی‌تواند فعالیت مستمری در پاسداری از منابع طبیعی داشته باشد.

رستگار با اشاره به ضرورت تدوین «منشور اخلاقی» برای محیط‌بانان، خاطرنشان کرد: ما باید این منشور را تعریف و در راستای اجرای آن تلاش کنیم.

وی از دیگر اقدامات مهم در حوزه محیط‌بانی را پیگیری «احراز شهادت محیط‌بانان» بر اساس مصوبه هیات دولت و همچنین درج «روز محیط‌بان» در تقویم رسمی کشور عنوان کرد و افزود: امسال برای نخستین بار مقرر شده است که هشتمین روز از ماه آبان به این عنوان در تقویم ثبت شود.

رستگار در پایان با اشاره به عرصه وسیع تحت مدیریت محیط‌بانان، گفت: هم‌اکنون ۳۰ میلیون هکتار در سطح کشور و ۲ میلیون هکتار از اراضی حفاظت‌شده و طبیعی در استان فارس تحت پایش و رصد این قشر قرار دارد.

مقابله فوری با آلودگی‌های نوظهور و نامرئی

استاندار فارس نیز در این مراسم خواستار مقابله فوری با آلودگی‌های نوظهور و نامرئی شد که سلامت جامعه امروز و حقوق طبیعی آیندگان را به طور پنهان تهدید می‌کند.

حسینعلی امیری با تاکید بر اینکه تضییع محیط زیست، تضییع حق‌الناس نسل‌های آینده است، اظهارکرد: دنیا با پیچیدگی‌های زیادی مواجه است؛ زمانی کره زمین جمعیت اندکی داشت و موضوعات محیط زیستی از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود و انسان متناسب با رویدادها واکنش نشان می‌داد.

نماینده عالی دولت در فارس با بیان اینکه آلودگی محیط زیست حاصل پیشرفت جوامع بشری است، گفت: پیچیدگی مسائل محیط زیستی با توسعه و پیشرفت پدید آمد؛ پارازیت‌های رادیویی، مباحث رادیواکتیو، کشاورزی مدرن، آلودگی صوتی و... بخشی از مسائلی هستند که زندگی امروز بشر را آلوده کرده‌اند.

امیری ادامه داد: روزانه با پدیده‌های نوظهور در زمینه آلودگی‌ها روبه‌رو می‌شویم که بعضا ناملموس و نامرئی هستند و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

وی افزود: زایمان‌های زودرس، بیماری‌های جسمی و گوارشی، سرطان و... از جمله آسیب‌هایی هستند که آلودگی‌های نوظهور بر زندگی انسان تحمیل کرده‌اند.

استاندار فارس با اشاره به تاثیر تحریم‌ها اظهارکرد: سموم غیراستاندارد که حاصل تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ما بوده، موجب آلودگی خاک برخی مناطق به گونه‌ای شده که قابل کشت نیست؛از این‌رو، موضوع محیط زیست همواره در حال پیچیده‌تر شدن است و ما نیز باید متناسب با چالش‌های نوظهور با آن مقابله کنیم.

امیری به مسئله درهم‌تنیدگی زندگی بشری و طبیعت اشاره کرد و گفت: یکی از جلوه‌های علم، تناسب در طبیعت است؛ رابطه انسان و طبیعت با یکدیگر گره خورده و به هم خوردن تعادل طبیعت، پیامدهای خود را نشان می‌دهد؛ این تناسب باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست حفظ شود که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پاسداری محیط‌بانان محقق می‌شود.

وی محیط زیست را یکی از موضوعات مهم جوامع بشری امروز دانست و تاکید کرد: اطلاعات عمومی مردم نسبت به موضوع محیط زیست باید گسترش یابد.

نماینده عالی دولت در فارس بیان کرد: انسان بدون توجه به مسائل محیط زیستی نه تنها نمی‌تواند زندگی کند، بلکه حتی قادر به زنده ماندن نیز نیست؛ آیندگان نیز در حقوق محیط زیست سهیم هستند و تضییع این حقوق، به منزله تضییع حق‌الناس انسان‌های امروز و نسل‌های آینده است.

امیری در ادامه گفت: قدرت محرکه محیط‌بانی بسیار مهم است؛ محیط‌بانان از یک سو با شکارچیان غیرمجاز و بی‌رحم روبرو هستند و تنها عشق و علاقه به محیط زیست است که آنان را در این مسیر نگه می‌دارد.

وی با بیان اینکه سختی کار محیط‌بان کاملا مشخص و مشهود است، از همه محیط‌بانان و حافظان طبیعت قدردانی کرد.

استاندار فارس افزود: نظام اداری، قضایی و تقنینی باید از محیط‌بان حمایت کنند؛ ما به قوانین جدیدی برای حمایت از این قشر نیاز داریم که متناسب با شرایط جدید از آنان پشتیبانی کند.

وی اظهار کرد: باید در سیاست‌های کلان آب و خاک کشور تمهیدات قوی‌ای اندیشیده شود؛ کشش آب و خاک فارس کاهش یافته و باید بدون افزایش سطح کشت، بهره‌وری افزایش یابد.

امیری با بیان اینکه در سال‌های اخیر با تخریب و آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی محیط زیست مواجه بوده‌ایم، گفت: در سال جاری نسبت به سال گذشته آتش‌سوزی در منابع طبیعی افزایش یافته که لازم است تجهیزات در این زمینه تقویت شود.

وی تصریح کرد: در حوزه آبخیزداری و آبخوان‌داری باید توجه ویژه‌ای صورت گیرد و در سطح کلان به آن پرداخته شود؛ در استان فارس، در منطقه فسا اقداماتی انجام شده که شرایط متفاوت و مطلوبی ایجاد کرده است.

نماینده عالی دولت در فارس به تخصیص و تامین مسائل محیط زیستی اشاره و خاطرنشان کرد: کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزی مسئله مهمی است که باید در سطح کلان و استان به آن توجه شود.

امیری با اشاره به مجوزهای تولیدی صادرشده‌ای که در برخی موارد بلااستفاده مانده و مشکلات زیست‌محیطی ایجاد کرده‌اند، گفت: اگر این واحدها در مهلت مشخصی تعیین‌تکلیف نشوند، باید تدابیر لازم اتخاذ گردد.

انتهای پیام/