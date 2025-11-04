برخورد اتوبوس با تریلی در قم ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: ساعت ۱۱:۰۴ امروز سه شنبه، بر اثر تصادف بین یک دستگاه تریلی و اتوبوس در جاده سلفچگان به اراک، ۱۵ نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان، یک دستگاه آمبولانس از قم و یک آمبولانس از اراک به محل اعزام شدند.
بر اساس اعلام اورژانس ۱۱۵ قم، از مجموع مصدومان این حادثه، ۱۰ نفر پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به بیمارستان فرقانی قم منتقل و پنج نفر دیگر نیز در محل حادثه بهصورت سرپایی درمان شدند.
این گزارش حاکی است: حال عمومی مصدومان در حال بررسی است و تیمهای امدادی همچنان در محل حضور دارند.
به گزارش ایلنا، مرکز اورژانس ۱۱۵ قم با دارا بودن ۴۰۰ نیروی عملیاتی، ۴۵ پایگاه شهری و جادهای، هشت دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد به شهروندان خدماترسانی میکند.