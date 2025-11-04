به گزارش ایلنا از رشت، حمیدرضا حاجی‌بابایی در راهپیمایی ۱۳ آبان و در جمع مردم رشت در سخنانی با تأکید بر جایگاه روز ۱۳ آبان در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: ۱۳ آبان نماد شهادت و شجاعت است و یادآور ایثار دانش‌آموزان و دانشجویانی است که در مسیر آزادی و استقلال کشور جان‌فشانی کردند.

حاجی‌بابایی افزود: اگر بخواهیم کشوری پرافتخار در طول تاریخ باشیم، باید به معلم، دانش‌آموز و دانشجو رسیدگی کنیم. حرف اول ما را دانش‌آموزان می‌زنند؛ نسل جوان با آگاهی و ایمان می‌تواند آینده کشور را رقم بزند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با اراده، توکل به خدا و همراهی مردم شکل گرفت، گفت: انقلاب ما انقلابی بود که امام عزیز با اتکال به خدا و حمایت مردم آن را آغاز کرد و توانست در عرصه‌های بین‌المللی دستاوردهای قابل‌توجهی کسب کند.

به نوشته مهر، حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به تحولات عظیم در سطح جهان اضافه کرد: در جلساتی بین‌المللی که نمونه‌ای از آن جلسه‌ای در ژنو با حضور حدود ۶۰۰ نماینده از ۱۳۲ کشور بود، گفته شد که افراد زیاد کشته شدن اما اشاره‌ای به اینکه چه کسی کشته نشد.

اروپا تابع بی‌چون و چرای آمریکا است

حاجی بایی با بیان اینکه اکثریت کشورهای جهان به ایران تبریک گفتند و گفته‌اند شما تنها کشوری هستید که ایستاده‌اید، گفت: نباید تصویر واقعی افکار عمومی بین‌المللی را صرفاً بر اساس محتواهای منتشرشده در فضای مجازی قضاوت کرد.

وی با انتقاد از نقش برخی دولت‌های اروپایی افزود: متأسفانه اروپا در بسیاری موارد تابع و مطیع سیاست‌های ایالات متحده است.

نایب‌رئیس مجلس به وضعیتی که به‌زعم وی دوگانه و ناسازگار در سیاست خارجی برخی کشورها وجود دارد اشاره کرد و گفت: در جهانی که رئیس‌جمهور برخی کشورها هم‌زمان نقش فرمانده صلح و فرمانده جنگ را ایفا می‌کند، این سوال مطرح است که چه قواعد و قوانین بین‌المللی حاکم است؟ دنیا باید درباره این تناقض‌ها پاسخگو باشد.

حاجی‌بایی همچنین با اشاره به موضوع مذاکره اضافه کرد: رهبر انقلاب برای جلوگیری از فتنه‌ها و حفظ منافع ملی، مذاکره غیرمستقیم را پیشنهاد داده‌اند؛ اما اگر در حین یا در پی این مذاکرات حمله‌ای نظامی رخ دهد، کشورهای مربوطه باید مسئولیت اعمال خود را توضیح دهند و درباره تبعات آن پاسخگو باشند.

وی در پایان با انتقاد از برخی سخنان ناصحیح مسئولان خارجی گفت: باید موردها و واقعیت‌ها شفاف گفته شود؛ در این فضا، دروغ و نیرنگ جایی ندارد و افکار عمومی جهانی باید با چشمانی باز به حقایق نگاه کند.

اسنپ‌بک را هیچ‌کس قبول ندارد

حاجی‌بایی با اشاره به مکانیسم «اسنپ‌بک» در برخی توافق‌ها اظهار کرد: «اسنپ‌بک را هیچ‌کس قبول ندارد؛ به‌واسطه دروغ و کلک و تحت فشار تصویب شده و این رویه مشروعیت مجامع بین‌المللی را مخدوش کرده است.

وی با انتقاد از رفتار برخی کشورهای اروپایی افزود: اروپا در برابر این روند عمدتاً سکوت کرده است؛ در حالی که باید در برابر بی‌عدالتی و اعمال یک‌جانبه‌گرایی موضع شفاف و مستقل اتخاذ کند.

نایب‌رئیس مجلس درباره پیشنهاد برخی برای «چکاندن ماشه» گفت: آن کشوری که پیش‌تر توافق را پاره کرده است، امروز درباره فشار بیشتر سخن می‌گوید؛ تجربه ۴۶ سال گذشته نشان داده هر کس به آمریکا لبخند زده و کوتاه آمده، متضرر شده است.

حاجی‌بایی با اشاره به علت عقب‌نشینی برخی بازیگران بین‌المللی در مقابل ایران تصریح کرد: آنچه آمریکا را مجبور به عقب‌نشینی کرد، اراده ۹۰ میلیون ایرانی و اقتدار دفاعی کشور بود؛ این عقب‌نشینی محصول موشک‌های ما و توان دفاعی‌مان بود، نه لبخند تلخ برخی سیاسیون.

وی در پایان تأکید کرد که برای حفظ منافع ملی لازم است جامعه بین‌المللی نسبت به قواعد و مسئولیت‌ها پاسخگو باشد و کشورهای اروپایی نیز از زیر سایه نفوذ بی‌چون‌وچرای آمریکا خارج شوند.