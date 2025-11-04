خیابان حافظ و خیابان نفت یکطرفه شد

به گزارش ایلنا، مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز، از اجرای طرح تغییر مسیر ترافیکی در دو محور اصلی شهر خبر داد و اعلام کرد: این اقدام بر اساس مصوبه شورای ترافیک استان فارس صورت گرفته است.

جواد دولت‌آبادی، هدف اصلی این طرح را بهبود عبور و مرور، کاهش تراکم ترافیکی و ارتقای ایمنی معابر دانست.

دولت‌آبادی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، خیابان حافظ از تقاطع حافظیه تا میدان قرآن به‌صورت یک‌طرفه در جهت جنوب به شمال و خیابان نفت از هفت‌تنان تا حافظ به‌صورت یک‌طرفه در جهت شرق به غرب تغییر مسیر یافته است.

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری شیراز دولت‌آبادی از شهروندان خواست تا هنگام عبور از این محدوده‌ها، به علائم و مسیرهای جدید توجه کامل داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: این تغییر مسیرها با هدف روان‌سازی جریان ترافیک و کاهش گره‌های ترافیکی انجام شده است و شهروندان همکاری و رعایت قوانین را در اولویت قرار دهند.

