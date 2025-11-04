خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرورت توسعه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی آذربایجان شرقی با رویکرد سیستمی

ضرورت توسعه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی آذربایجان شرقی با رویکرد سیستمی
کد خبر : 1709369
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های صنعتی و معدنی استان با رویکرد سیستمی و ایجاد مزیت پایدار تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاد، صبح امروز در دیدار با افشین برمکی، رئیس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های برجسته استان در زمینه‌های صنعتی و معدنی، اظهار کرد: از اولویت‌های مهم سازمان، تکمیل زنجیره ارزش در این بخش‌ها و ایجاد مزیت‌های پایدار در بلندمدت است. 

وی با بیان اینکه در آذربایجان شرقی پتانسیل‌های بی‌نظیری برای توسعه صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده از این منابع وجود دارد، افزود: تمام تلاش ما این است که با بهره‌برداری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها، زنجیره ارزش صنایع معدنی را تکمیل کرده و مزیت‌های پایدار اقتصادی برای استان ایجاد کنیم.

فتح‌زاده در ادامه به پروژه‌های ملی نیز اشاره و تصریح کرد: ماده ۲۳ پروژه‌های ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما به طور ویژه در حال پیگیری این پروژه‌ها با نگاه به ارتقاء بهره‌وری و تسریع در تکمیل آن‌ها هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی یادآور شد: اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص به‌موقع منابع، کلید موفقیت در تسریع اتمام این پروژه‌ها خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین ظرفیت‌های رودخانه ارس را فرصتی استراتژیک برای استان دانست و گفت: رود ارس می‌تواند به عنوان یکی از منابع عمده برای جذب سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، مورد استفاده قرار گیرد. معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اولویت‌های ما است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ