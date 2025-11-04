به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاد، صبح امروز در دیدار با افشین برمکی، رئیس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های برجسته استان در زمینه‌های صنعتی و معدنی، اظهار کرد: از اولویت‌های مهم سازمان، تکمیل زنجیره ارزش در این بخش‌ها و ایجاد مزیت‌های پایدار در بلندمدت است.

وی با بیان اینکه در آذربایجان شرقی پتانسیل‌های بی‌نظیری برای توسعه صنایع معدنی و ایجاد ارزش افزوده از این منابع وجود دارد، افزود: تمام تلاش ما این است که با بهره‌برداری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها، زنجیره ارزش صنایع معدنی را تکمیل کرده و مزیت‌های پایدار اقتصادی برای استان ایجاد کنیم.

فتح‌زاده در ادامه به پروژه‌های ملی نیز اشاره و تصریح کرد: ماده ۲۳ پروژه‌های ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ما به طور ویژه در حال پیگیری این پروژه‌ها با نگاه به ارتقاء بهره‌وری و تسریع در تکمیل آن‌ها هستیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی یادآور شد: اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص به‌موقع منابع، کلید موفقیت در تسریع اتمام این پروژه‌ها خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین ظرفیت‌های رودخانه ارس را فرصتی استراتژیک برای استان دانست و گفت: رود ارس می‌تواند به عنوان یکی از منابع عمده برای جذب سرمایه‌گذاری، به ویژه در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری، مورد استفاده قرار گیرد. معرفی این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اولویت‌های ما است.

