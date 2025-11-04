نشت گاز کلر در مجتمع پتروشیمی اروند؛
۵۴ نفر از کارکنان پتروشیمی رجال دچار عوارض تنفسی شدند
به دلیل نشت گاز کلر در مجتمع پتروشیمی اروند، ۵۴ نفر از کارکنان پتروشیمی رجال دچار عوارض تنفسی شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان و طبق اعلام روابط عمومی پتروشیمی رجال، بامداد امروز (سهشنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴) در ساعت ۰۵:۵۹، بر اثر نشت گاز کلر در مجتمع پتروشیمی اروند، تعدادی از کارکنان شرکت پتروشیمی رجال که در مجاورت محل حادثه و در مسیر ورود به محل کار بودند، دچار عوارض تنفسی شدند.
بهدنبال این حادثه، تیمهای ایمنی، آتشنشانی و واکنش در شرایط اضطراری پتروشیمی رجال بلافاصله با اقدام سریع و هماهنگ، نسبت به ایمنسازی محیط، توقف موقت تردد و تخلیه اضطراری کارکنان اقدام کردند.
بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت پتروشیمی رجال، در مجموع ۵۴ نفر از کارکنان برای دریافت خدمات درمانی به درمانگاه منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعزام شدند که از این میان، پنج نفر بهدلیل شدت بیشتر علائم تنفسی، جهت مراقبتهای تخصصی به بیمارستان صنایع پتروشیمی (نفت) منتقل شدهاند.
شرکت پتروشیمی رجال با قدردانی از همکاری نیروهای امدادی، کادر درمان، واحد HSE منطقه و مجتمعهای همجوار، بر لزوم بررسی دقیق علل بروز این رویداد و ارائه گزارش شفاف از سوی مراجع ذیصلاح، بهویژه شرکت پتروشیمی اروند و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تأکید کرده است تا از بروز حوادث مشابه در آینده پیشگیری شود.
به گفته روابط عمومی این شرکت، در حال حاضر وضعیت ایمنی و عملیاتی مجتمع پایدار بوده و فعالیت واحدها طبق روال عادی ادامه دارد. نتایج بررسیها و اقدامات تکمیلی در این زمینه متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.