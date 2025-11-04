به گزارش ایلنا از خوزستان، بابک ربیعی اظهار کرد: این حادثه شامگاه دوشنبه (۱۲ آبان ۱۴۰۴) ساعت ۱۸:۰۷ به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و با حضور سریع نیروهای آتش‌نشانی، خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی یا مصدومیت جدی در پی نداشت.

وی افزود: حریق از یک مغازه موبایل‌فروشی در طبقه منفی پاساژ آغاز شد و انتشار دود غلیظ در فضای زیرزمین و راه‌پله‌ها موجب گرفتار شدن چند شهروند شد. نیروهای عملیاتی با انجام اقدامات هم‌زمان امداد و نجات، قطع برق و عملیات اطفای حریق، توانستند ۷ شهروند گرفتار در دود را نجات دهند. از این تعداد، ۳ نفر که در پشت‌بام محبوس شده بودند با استفاده از نردبان هیدرولیکی نجات یافتند و ۴ نفر دیگر از طبقه همکف پاساژ به بیرون هدایت شدند.

ربیعی ادامه داد: پس از مهار شعله‌ها، آتش‌نشانان با استفاده از فن‌های فشار مثبت، دود را به‌طور کامل از فضای داخلی پاساژ تخلیه کردند. با اقدام سریع نیروهای عملیاتی، از گسترش آتش به طبقات بالایی و ساختمان‌های مجاور جلوگیری شد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای ایمنی در مجتمع‌های تجاری چندطبقه گفت: علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

