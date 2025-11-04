مدیرکل بحران: مدارس برخی شهرهای هرمزگان فردا سهشنبه تعطیل است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به شرایط جوی و آلودگی هوا، از تعطیلی مدارس مقطع ابتدایی برخی از شهرهای استان فردا سهشنبه ۱۳ آبان خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسنزاده شامگاه دوشنبه اظهار کرد: سهشنبه ۱۳ آبانماه، به علت وقوع پدیده گرد و خاک و پیش بینی آلودگی هوا، مدارس نوبت صبح مقطع ابتدایی شهرستان بندرعباس و شهرستانهای شرق هرمزگان از جمله میناب، جاسک، سیریک، رودان و بشاگرد تعطیل است.
وی بیان کرد: براساس پیشبینی هواشناسی از امشب با وزش باد بهویژه در شرق استان و وقوع پدیده گرد و خاک، کیفیت هوا در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد کاهش پیدا میکند و برای حفظ سلامت دانش آموزان، مدارس نوبت صبح مقاطع ابتدایی در این مناطق، فردا تعطیل است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان توصیه کرد: مردم در صورت نیاز به خروج از منزل، حتما از ماسک استفاده کنند و سالمندان، بیماران تنفسی و کودکان از حضور در بیرون از خانه خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی هرمزگان نیز با اشاره به جزئیات این پدیده جوی گفت: سامانه گرد و خاک از ساعت ۱۲ امشب فعال میشود و اوج فعالیت آن تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز سهشنبه پیشبینی میشود.
صادق بیجندی افزود: این پدیده تا روز پنجشنبه نیز با هشدار سطح زرد در استان ادامه دارد.
وی اظهار کرد: شهرستانهای میناب، رودان، بشاگرد و شرق جاسک بیشترین تأثیر را از وزش بادهای شدید و گرد و خاک خواهند داشت.
مدیرکل هواشناسی هرمزگان ادامه داد: منشا این بادها علاوه بر منابع محلی، از استانهای همجوار نیز وارد هرمزگان میشود.
به گفته وی، دمای صبحگاهی در استان با کاهش رطوبت کاهش پیدا میکند و دمای بیشینه روز نیز به دلیل همین کاهش رطوبت، افزایش نسبی خواهد داشت.
بیجندی تصریح کرد: شرایط جوی در بندرعباس تا ساعت ۹:۳۰ صبح سهشنبه عادی خواهد بود، اما پس از این زمان با نفوذ گرد و خاک، کیفیت هوا بهطور محسوس کاهش پیدا میکند.