به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهرداد حسن‌زاده شامگاه دوشنبه اظهار کرد: سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه، به علت وقوع پدیده گرد و خاک و پیش بینی آلودگی هوا، مدارس نوبت صبح مقطع ابتدایی شهرستان‌ بندرعباس و شهرستان‌های شرق هرمزگان از جمله میناب، جاسک، سیریک، رودان و بشاگرد تعطیل است.

وی بیان کرد: براساس پیش‌بینی هواشناسی از امشب با وزش باد به‌ویژه در شرق استان و وقوع پدیده گرد و خاک، کیفیت هوا در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد کاهش پیدا می‌کند و برای حفظ سلامت دانش آموزان، مدارس نوبت صبح مقاطع ابتدایی در این مناطق، فردا تعطیل است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان توصیه کرد: مردم در صورت نیاز به خروج از منزل، حتما از ماسک استفاده کنند و سالمندان، بیماران تنفسی و کودکان از حضور در بیرون از خانه خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان نیز با اشاره به جزئیات این پدیده جوی گفت: سامانه گرد و خاک از ساعت ۱۲ امشب فعال می‌شود و اوج فعالیت آن تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه پیش‌بینی می‌شود.

صادق بیجندی افزود: این پدیده تا روز پنجشنبه نیز با هشدار سطح زرد در استان ادامه دارد.

وی اظهار کرد: شهرستان‌های میناب، رودان، بشاگرد و شرق جاسک بیشترین تأثیر را از وزش بادهای شدید و گرد و خاک خواهند داشت.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان ادامه داد: منشا این بادها علاوه بر منابع محلی، از استان‌های همجوار نیز وارد هرمزگان می‌شود.

به گفته وی، دمای صبحگاهی در استان با کاهش رطوبت کاهش پیدا می‌کند و دمای بیشینه روز نیز به دلیل همین کاهش رطوبت، افزایش نسبی خواهد داشت.

بیجندی تصریح کرد: شرایط جوی در بندرعباس تا ساعت ۹:۳۰ صبح سه‌شنبه عادی خواهد بود، اما پس از این زمان با نفوذ گرد و خاک، کیفیت هوا به‌طور محسوس کاهش پیدا می‌کند.

