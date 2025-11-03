خبرگزاری کار ایران
فوت دانش آموز زرندی به دلیل ایست قلبی در هنگام ورزش
کد خبر : 1709021
دانش آموز ١٧ ساله اهل شهرستان زرند استان کرمان هنگام ورزش دچار ایست قلبی شد و جان باخت.

به گزارش ایلنا، پیش از ظهر امروز دوشنبه ١٢ آبانماه، دانش‌آموز ۱۷ ساله‌ای به نام امیرحسین سیستانی، پایه یازدهم رشته ریاضی مدرسه غیرانتفاعی استاد شهریار شهرستان زرند، هنگام ورزش در سالن ورزشی ۲۲ بهمن این شهر دچار ایست قلبی می‌شود و علی‌رغم تلاش‌های فداکارانه نیروهای اورژانس و کادر درمان، به زندگی بازنگشت.

رئیس فوریت‌های پزشکی شهرستان زرند در این باره گفت: به‌محض دریافت گزارش کاهش سطح هوشیاری این دانش‌آموز، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از رسیدن بر بالین وی، مشخص شد که دچار ایست قلبی شده است.

وی افزود: عملیات احیا بلافاصله آغاز شد و پس از انتقال به بیمارستان امام علی (ع)، تلاش‌ها برای بازگرداندن وی ادامه یافت، اما متأسفانه بی‌نتیجه ماند.

وی ادامه داد: این حادثه زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم پدر امیرحسین از نیروهای اورژانس و مادرش از پرستاران بیمارستان زرند هستند.

مدیر مدرسه استاد شهریار زرند نیز در این باره گفت: امروز ظهر مادر این دانش آموز تماس گرفت و گفت فرزندم دیر کرده و چرا از مدرسه به خانه نیامده است که ما هم اعلام کردیم که حالش بهم خورده اورژانس او را به بیمارستان برده است.

گفتنی است امیرحسین سیستانی، دانش‌آموزی مؤدب، بااخلاق و بسیار کوشا بود که در کنار موفقیت‌های تحصیلی، در عرصه ورزش نیز موفقیت‌های زیادی کسب کرده بود.

انتهای پیام/
