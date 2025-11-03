یک مسئول:
690 دستگاه ماینر غیرمجاز در استان مرکزی شناسایی و جمعآوری شد
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به شناسایی و جمعآوری دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز در سال جاری اشاره کرده و در این خصوص گفت: از ابتدای سال جاری 690 دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در سطح استان شناسایی و جمعآوری شده است.
به گزارش ایلنا، مصطفی دهقانی به تعداد مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شده اشاره داشته و افزود: در سال جاری 112 مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در نقاط مختلف استان مرکزی شناسایی و تجهیزات آنها توقیف شده است. از این تعداد 9 مرکز جدید با 64 دستگاه ماینر کشف و جمعآوری شده مربوط به مهر ماه است.
وی ادامه داد: فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز موجب افزایش بار شبکه، نوسان ولتاژ، بروز خاموشیهای پراکنده و وارد شدن آسیب به تجهیزات توزیع برق میشود. در این راستا همکاری نزدیک با دستگاههای قضایی، انتظامی و امنیتی و اقدامات نظارتی برای پیشگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان تداوم دارد.
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: از شهروندان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانههای پیامکی 10001000121 و 30005121، سامانه تلفنی 121 و شماره موبایل 09018071800 اطلاع دهند تا پیگیری لازم انجام شود.