استاندار فارس:

سند راهبردی توسعه گردشگری نقشه راه توسعه توریسم درمانی خواهد بود

سند راهبردی توسعه گردشگری نقشه راه توسعه توریسم درمانی خواهد بود
روند ارتقای شاخص‌های سلامت و درمان در فارس امیدوارکننده است

استاندار فارس با اشاره به جایگاه مهم و برجسته این مرکز علمی در کشور، بر ضرورت ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان در سطح استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در دیدار اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با یادآوریِ افزایش اعتبارات ملی و استانی در حوزه سلامت، از تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه جذب منابع و بهبود خدمات درمانی تقدیر و خاطرنشان کرد: ارتقای شاخص‌های سلامت از اولویت‌های اساسی مدیریت استان به‌شمار می‌رود و روند بهبودِ آن امیدوارکننده است.

استاندار فارس در ارتباط با ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه، تربیت نیروی انسانی متخصص و نقش دانشگاه در پایش بهداشت محیط و سلامت عمومی اظهار داشت: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تحلیلی و مبتنی بر داده‌های علمی است و این گزارش‌ها می‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های اجرایی در حوزه سلامت استان باشد.

امیری با اشاره به وضعیت توریسم درمانی در استان، بررسی و پایش مداومِ آمار گردشگران سلامت را موضوعی مهم دانست و بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق این روند تأکید کرد.

وی بهره‌برداری از ظرفیت‌های شهر سلامت و تدوین نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در چارچوب سند گردشگری سلامت استان را از اقدامات ضروری دانست که باید با جدیت دنبال شود.

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اهمیت توسعه رشته‌های بین‌رشته‌ای و فناوری‌های نوین در حوزه سلامت به ویژه علم ژنتیک، خواستار حمایت از پزشکان جوان، برگزاری دوره‌های مطالعاتی کوتاه‌مدت و تقویت پارک علم و فناوری سلامت شد.

برنامه‌ریزی مستمر برای بهبود شرایط رفاهی پرسنل دانشگاه و کادر سلامت از جمله تأمین مسکن، بهسازی و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی و فعال‌سازی تشکل‌های دانشجویی از دیگر توصیه‌های استاندار فارس به اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.

 استاندار فارس بر ضرورت نشاط و تحرک در فضای دانشگاهی و تأثیر این عوامل در ارتقای کیفیت آموزش و خدمات علمی نیز تأکید و با اشاره به نقش بخش خصوصی در نظام سلامت استان، ضرورت تعامل مؤثر و هماهنگ میان مجموعه‌های دولتی و خصوصی را مهم توصیف کرد.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در دانشگاه علوم پزشکی به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمامی نیازهای درمانی جامعه نیست و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی می‌تواند در ارتقای سطح خدمات درمانی و افزایش پوشش خدمت‌رسانی نقش‌آفرین باشد.

در جریان این دیدار و پیش از سخنان استاندار فارس، سید بصیر هاشمی از جانب هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز گزارشی از عملکرد یک‌ساله خود ارائه کرد.

 در این گزارش، ضمن قدردانی از بازدیدهای به‌موقع استاندار فارس، روحیه مردمی، مطالبه‌گری و صدور دستورات اجرایی مؤثر، به دستاوردهای دانشگاه در حوزه‌های مختلف اشاره شد.

جذب ۵ میلیارد تومان کمک نیکوکارانه برای درمان بیماران نیازمند، ارتقای جایگاه دانشگاه در ارزیابی‌های بین‌المللی، تلاش برای بازگشت پزشکان متخصص به کشور، اجرای پروژه‌های عمرانی به وسعت ۵۰۰ هزار متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد ریال که ۴۰ پروژه آن تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید، از جمله اقدامات انجام‌شده بود.

همچنین جذب ۷۰ دانشجو در واحد بین‌الملل، به‌روزرسانی بخش اعظم مطالبات کارکنان و کادر درمان، کسب رتبه دوم کشوری در زمینه اهدای عضو، راه‌اندازی ۲۸۸۱ دستگاه تجهیزات پزشکی، رشد ۴۰۰ درصدی در تعداد و فعالیت‌های کانون‌ها و تشکل‌های دانشجویی و ایجاد انبار استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

