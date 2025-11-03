کشف ۲۱ قبضه سلاح شکاری در زهک همزمان با آغاز مهاجرت پرندگان
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از کشف ۲۱ قبضه سلاح شکاری در شهرستان زهک همزمان با آغاز فصل مهاجرت پرندگان خبر داد و بر همکاری مردم از طریق سامانه ۱۵۴۰ تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حمید ریگی روز دوشنبه اظهار کرد: در جریان گشتها و پایشهای شبانهروزی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست زهک، از ابتدای فصل مهاجرت پرندگان تاکنون ۲۱ قبضه سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز از شکارچیان متخلف در محدوده منابع آبی چاهنیمههای این شهرستان کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از زیستگاههای طبیعی و پرندگان مهاجر افزود: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شده و برخورد با شکار غیرمجاز بهصورت مستمر ادامه دارد.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش کنند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی بیان کرد: با همکاری مردم و افزایش آگاهی عمومی میتوانیم میزبان شایستهای برای پرندگان مهاجر باشیم و با امنسازی تالابها و زیستگاهها، زمینه حضور گستردهتر این گونههای ارزشمند را در سالهای آینده فراهم کنیم.