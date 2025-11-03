خبرگزاری کار ایران
توقیف کامیون حامل بار ۵٠ میلیاردی فاقد مجوز در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از توقیف کامیون حامل یک‌دستگاه صنعتی تراش به ارزش ۵٠ میلیارد ریال خبر داد.

‌به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا، ماموران پاسگاه "پل فسا" حین پایش عبور و مرور خودرو‌ها در سطح حوزه استحفاظی به یک‌دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از آن خودرو یک‌دستگاه صنعتی تراش فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۵٠ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در‌این‌رابطه راننده پس از تشکیل پرونده به همراه اموال مکشوفه تحویل پلیس امنیت اقتصادی استان شد. 

 

