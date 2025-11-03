مدیرکل میراث فرهنگی فارس مطرح کرد:
زمینه دانشبنیان شدن کارگاهها و هنرمندان صنایعدستی فراهم شود
رویداد تاثریا یکی از طرحهای کلان علمی و فناورانه کشور است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: یکی از راهکارهای ماندگار برای پیوند میان دانش و فرهنگ، ایجاد بسترهای علمی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری است؛ رویداد تاثریا میتواند الگوی ارزشمندی از این همافزایی باشد.
به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در نشست مشترک با حضور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس افزود: ادارهکل میراث فرهنگی فارس آماده همکاری کامل در برگزاری این رویداد است و از همه ظرفیتهای استانی، دانشگاهی و بخش خصوصی برای پشتیبانی از آن بهره خواهد گرفت.
مریدی با اشاره به امکان نمایهسازی رویداد در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در این مسیر، ISC شدن رویداد است تا نتایج علمی آن در سطح بینالمللی قابل استناد باشد. این موضوع میتواند انگیزه مشارکت اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشگاهیان را افزایش دهد.
وی با اشاره به مواد ۳ و ۶ قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان افزود: برای اثرگذاری پایدار رویداد، باید یکی از دانشگاهها بهعنوان محور علمی و میزبان رسمی معرفی شود تا فرآیند نمایهسازی، ارزیابی علمی و مشارکت دانشگاهیان ساختارمند دنبال شود. ادارهکل میراث فرهنگی در این زمینه آمادگی همکاری کامل دارد.
مریدی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت حضور اکسلریتورها، شتابدهندهها و هکاتونها در این رویداد پرداخت و گفت: شتابدهندهها نقش مهمی در تبدیل ایدههای خام به محصولات فناورانه دارند. باید تلاش کنیم رویداد تاثریا نهتنها محفلی برای ایدهپردازی، بلکه سکویی برای تجاریسازی باشد.
وی همچنین بر اهمیت پسارویداد و تداوم حمایت از تیمهای برگزیده تأکید کرد و گفت: پس از برگزاری رویداد، نشستهای تخصصی سرمایهگذاری و هماندیشی با بخش خصوصی برگزار خواهد شد تا ایدههای منتخب مسیر رشد و بازار را طی کنند. حمایت از خلاقیتها و نوآوریها محدود به روز برگزاری نخواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس در ادامه، طرحهای خلاقانه در صنایعدستی و گردشگری را از ارکان اصلی توسعه پایدار دانست و افزود: ما باید زمینه دانشبنیان شدن کارگاهها و هنرمندان صنایعدستی را فراهم کنیم. خلاقیتهای بومی و محلی، گنجینههایی هستند که در صورت حمایت فناورانه، میتوانند ارزش اقتصادی و فرهنگی عظیمی خلق کنند.
وی همچنین با طرح ایدهای تحت عنوان «ابتکارات محلی و تأثیرات جهانی» بیان داشت: نباید در برابر دنیای مدرن مقهور شویم، بلکه باید با نگاه پسامدرن از داشتههای فرهنگی و میراث پیشین خود الهام بگیریم. ترکیب مدرنیته با سنت، مسیر آینده توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور است.
مریدی با تأکید بر لزوم همکاری میان ارگانها و نهادهای انقلابی، علمی و فرهنگی گفت: بسیج علمی و سازمانهای فناورانه میتوانند نقش مهمی در انتقال تجربیات میان استانها و شکلگیری جریانهای نوآورانه ایفا کنند. از برگزاری این رویداد حمایت کامل خواهیم داشت و امیدواریم تاثریا به الگویی ملی در همافزایی دانش، فرهنگ و گردشگری تبدیل شود.
رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری فارس نیز در این دیدار اظهار داشت: رویداد تاثریا یکی از طرحهای کلان علمی و فناورانه کشور است که با رویکرد ترویج اقتصاد دانشبنیان، نوآوری و توسعه فناوریهای بومی طراحی شده و گردشگری ارزشگذار بهعنوان یکی از پنج کارگروه اصلی آن شناخته میشود.
مجید میکائیلی افزود: این رویداد با محوریت شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها، هستههای فناور و فعالان حوزه گردشگری در تاریخ ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ در محل مؤسسه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در شیراز برگزار خواهد شد.
میکائیلی با اشاره به جایگاه فارس در گردشگری کشور گفت: استان فارس به عنوان هاب گردشگری ایران، ظرفیتهای بینظیری در حوزه تاریخی، فرهنگی و طبیعی دارد. برگزاری رویداد تاثریا در شیراز میتواند نقطه عطفی در پیوند میان دانش و گردشگری و الگویی برای سایر استانها باشد.
وی همچنین بر اهمیت اجرای مأموریتهای مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری و سخنان ایشان در سفر به شیراز تأکید کرد و گفت: این رویداد میتواند تحقق عملی فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره تقویت اقتصاد دانشبنیان و گردشگری داخلی را تسریع کند.
میکائیلی در ادامه به معرفی هلدینگ پیشگامان فرآیند دانش پرداخت و هدف آن را تولید دانش، ایجاد ارزش افزوده فناورانه و کمک به رشد اقتصاد نوآور کشور دانست.
وی اعلام کرد: در حاشیه این رویداد، از برگزیدگان حوزه گردشگری ارزشگذار و شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه حمایت مالی و معنوی خواهد شد و پس از رویداد، کمیتههای راهبردی و پشتیبانی در مجتمع علم و فناوری اسوه فارس تشکیل میشود تا مسیر رشد و توسعه شرکتها تداوم یابد.