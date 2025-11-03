ورود دادستان مرکز استان هرمزگان به موضوع نظارت بر قیمت گذاری بتن آماده

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عارف اکبری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان با اشاره به گزارش های واصله مبنی بر اختلاف فاحش قیمت بتن آماده در شهرستان بندرعباس نسبت به سایر شهرهای استان هرمزگان از مدیران کل تعزیرات حکومتی و صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان خواست به منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر لازم را به منظور نظارت بر قیمت گذاری بتن آماده و مقابله با گران فروشی واحدهای تولیدی فعال در استان، اتخاذ کنند.

وی افزود: بنابر گزارشات واصله قیمت فروش هر متر بتن در شهرستان های مجاور حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در بندرعباس بالغ بر ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که این موضوع موجب افزایش هزینه ساخت و سازهای عمومی و خصوصی شده است.

اکبری تصریح کرد: بر این اساس ضرورت دارد ادارات تعزیرات حکومتی و صمت، گزارش دقیقی از وضعیت قیمت گذاری در استان هرمزگان و استان های همجوار از جمله فارس و کرمان با احتساب ظرفیت تولید، بهای تولید شده و عوامل مؤثر در افزایش قیمت بتن تهیه نموده و ظرف ۴۸ ساعت به دادستانی مرکز استان هرمزگان اعلام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: ادارات مذکور باید ضمن بازرسی مستمر و میدانی از واحدهای تولید و عرضه بتن آماده در بندرعباس در صورت احراز هرگونه گرانفروشی یا تبانی در قیمت گذاری، برای متخلفین پرونده قضایی تشکیل دهند.

