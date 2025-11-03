صنعت چاپ آذربایجان غربی نیازمند حمایت و نوسازی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی شادلو، در حاشیه بازدید خبرنگاران از چاپخانه‌های ارومیه گفت: صنعت چاپ از گذشته تاکنون از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

وی افزود: با ورود دستگاه‌ها و تجهیزات جدید به حوزه چاپ، در سال‌های اخیر شاهد سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در استان‌های مختلف کشور بوده‌ایم، اما استان آذربایجان غربی در این زمینه تا حدودی مغفول مانده است.

شادلو با اشاره به نقش جوانان در توسعه این صنعت تصریح کرد: با تفکر و خلاقیت جوانان فعال در حوزه چاپ، شاهد به‌روزرسانی و پیشرفت این صنعت در استان هستیم، اما به‌دلیل تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تهیه ماشین‌آلات، فعالان این حوزه با مشکلات مالی جدی روبه‌رو هستند و نیازمند حمایت مسئولان و ارائه تسهیلات ویژه هستند.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر و در سایه تلاش‌های مستمر فعالان این حوزه، صنعت چاپ در بخش‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جایگاه ارزشمندی پیدا کرده است.

وی در پایان با اشاره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان این صنعت گفت:مالیات بر ارزش افزوده از مشکلات اساسی صنعت چاپ در استان است که بر اساس مصوبه‌های موجود، فعالان این حوزه باید از آن معاف شوند؛ از این رو انتظار می‌رود مسئولان در این زمینه عزم جدی برای اجرای مصوبات و حمایت از صنعتگران چاپ داشته باشند.

