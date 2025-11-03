به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند، در این بازدید که از ساعات اولیه صبح امروز آغاز شد، اعضای هیات‌مدیره با حضور در سایت شست‌وشوی نمک و سایت اصلی مجتمع، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه احداث خط انتقال آب نمک و سایر پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی شرکت قرار گرفتند.

همچنین در ادامه، گزارشی جامع از روند پیشرفت فیزیکی، برنامه زمان‌بندی، و اقدامات فنی در حوزه‌های مختلف شامل پروژه‌های بهبود فرآیندی، نگهداشت تجهیزات و ارتقای زیرساخت‌ها توسط مدیران فنی و مجریان طرح‌ها ارائه شد.

بازدید میدانی اعضای هیات‌مدیره با هدف ارزیابی میدانی میزان پیشرفت پروژه‌ها، رفع موانع اجرایی و تسریع در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای شرکت انجام شد.

این برنامه در آستانه برگزاری نشست رسمی هیات‌مدیره، با تأکید بر تحقق سیاست‌های کلان شرکت در زمینه توسعه پایدار، بهبود بهره‌وری و ارتقای سطح ایمنی و محیط زیست مجتمع صورت گرفت.

