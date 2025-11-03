خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید هیات‌مدیره پتروشیمی اروند از طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بهبود عملکرد

بازدید هیات‌مدیره پتروشیمی اروند از طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بهبود عملکرد
کد خبر : 1708734
لینک کوتاه کپی شد.

هیات‌مدیره شرکت پتروشیمی اروند پیش از برگزاری نشست رسمی خود، با حضور در محل اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و طرح‌های بهبود، از روند پیشرفت عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف مجتمع بازدید کردند.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند، در این بازدید که از ساعات اولیه صبح امروز آغاز شد، اعضای هیات‌مدیره با حضور در سایت شست‌وشوی نمک و سایت اصلی مجتمع، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه احداث خط انتقال آب نمک و سایر پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی شرکت قرار گرفتند.

همچنین در ادامه، گزارشی جامع از روند پیشرفت فیزیکی، برنامه زمان‌بندی، و اقدامات فنی در حوزه‌های مختلف شامل پروژه‌های بهبود فرآیندی، نگهداشت تجهیزات و ارتقای زیرساخت‌ها توسط مدیران فنی و مجریان طرح‌ها ارائه شد.

بازدید میدانی اعضای هیات‌مدیره با هدف ارزیابی میدانی میزان پیشرفت پروژه‌ها، رفع موانع اجرایی و تسریع در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای شرکت انجام شد.

این برنامه در آستانه برگزاری نشست رسمی هیات‌مدیره، با تأکید بر تحقق سیاست‌های کلان شرکت در زمینه توسعه پایدار، بهبود بهره‌وری و ارتقای سطح ایمنی و محیط زیست مجتمع صورت گرفت.

بازدید هیات‌مدیره پتروشیمی اروند از طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بهبود عملکرد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ