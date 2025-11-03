بازدید هیاتمدیره پتروشیمی اروند از طرحهای توسعهای و پروژههای بهبود عملکرد
هیاتمدیره شرکت پتروشیمی اروند پیش از برگزاری نشست رسمی خود، با حضور در محل اجرای پروژههای توسعهای و طرحهای بهبود، از روند پیشرفت عملیات اجرایی در بخشهای مختلف مجتمع بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی اروند، در این بازدید که از ساعات اولیه صبح امروز آغاز شد، اعضای هیاتمدیره با حضور در سایت شستوشوی نمک و سایت اصلی مجتمع، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژه احداث خط انتقال آب نمک و سایر پروژههای توسعهای و زیربنایی شرکت قرار گرفتند.
همچنین در ادامه، گزارشی جامع از روند پیشرفت فیزیکی، برنامه زمانبندی، و اقدامات فنی در حوزههای مختلف شامل پروژههای بهبود فرآیندی، نگهداشت تجهیزات و ارتقای زیرساختها توسط مدیران فنی و مجریان طرحها ارائه شد.
بازدید میدانی اعضای هیاتمدیره با هدف ارزیابی میدانی میزان پیشرفت پروژهها، رفع موانع اجرایی و تسریع در تحقق برنامههای توسعهای شرکت انجام شد.
این برنامه در آستانه برگزاری نشست رسمی هیاتمدیره، با تأکید بر تحقق سیاستهای کلان شرکت در زمینه توسعه پایدار، بهبود بهرهوری و ارتقای سطح ایمنی و محیط زیست مجتمع صورت گرفت.