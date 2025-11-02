رییس اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد؛
مسمومیت پنج نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرمآباد بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن
رییس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مسمومیت پنج نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرمآباد بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن در ۲ حادثه جداگانه خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزاد میرسپهوند امروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: پنج نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرمآباد بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن دچار مسمومیت و به بیمارستان شهدای عشایر این شهر منتقل شدند.
وی افزود: این حوادث طی روزهای ششم و هشتم آبانماه، رخ داده است.
وی اظهار داشت: در حادثه نخست، ۲ نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه فرهنگیان خرمآباد بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که با اعزام بهموقع تیمهای اورژانس به بیمارستان شهدای عشایر انتقال یافتند.
رییس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: در حادثهای مشابه نیز شامگاه هشتم آبانماه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه، سه نفر دیگر از دانشجویان همین خوابگاه با علائم گازگرفتگی به مرکز درمانی یادشده اعزام شدند.
رییس اورژانس پیشبیمارستانی لرستان با بیان اینکه حال عمومی این دانشجویان مطلوب بوده و ترخیص شدهاند ادامه داد: با آغاز فصل سرما و استفاده از وسایل گازسوز رعایت نکات ایمنی و اطمینان از سلامت سیستمهای گرمایشی در خوابگاهها و اماکن عمومی ضروری است تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.