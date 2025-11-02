به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نبی شهیکی‌تاش عصر امروز در جلسه هم‌اندیشی با واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری قزوین گفت: استان قزوین با پتانسیل بالایی که در حوزه نیروی انسانی نخبه و زیرساخت‌ها دارد، باید جایگاه بهتری در اقتصاد ملی کسب کند و سهم بیشتری در اقتصاد استان ایفا کند.

وی اضافه کرد: شما نیروهای نخبه و مستعد زیادی در استان دارید و انتظار داریم نماینده ویژه‌ای از سوی استانداری تعیین شود تا به صورت متمرکز و مؤثر، مشکلات پیش‌روی واحدهای فناور را رفع کند. این اقدام می‌تواند سرعت توسعه فناوری در منطقه را افزایش دهد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه رئیس سابق پارک علم و فناوری قزوین در مدت کوتاه مسئولیت بخشی از مشکلات را حل کرد، گفت: مدیریت پارک علم و فناوری ماهیتی متفاوت دارد؛ این نهاد نوپا است و کار سنگینی را بر دوش کشیده که با موانع متعددی روبه‌رو بوده است. تجربه مدیریتی در این پارک نشان از پشت سر گذاشتن چالش‌های ساختاری دارد.

شهیکی‌تاش تأکید کرد: هرجا نقش حکمرانی محلی پررنگ‌تر بوده، موفقیت‌های پارک‌های علم و فناوری نیز چشمگیرتر شده است. باید بپذیریم که پارک‌ها راهبرد اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان هستند و داستان موفقیت آن‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است. تجربیات پارک‌های موفق و ناموفق کشور باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و حمایت استانداری می‌تواند ضریب موفقیت پارک قزوین را افزایش دهد.

وی درباره پیشنهاد برخی فناوران برای تولید ایمپلنت گفت: از طرح تولید ایمپلنت استقبال می‌کنیم و آماده‌ایم تا یک بودجه پژوهشی مناسب برای این منظور اختصاص دهیم. پس از ارائه درخواست رسمی و انعقاد قرارداد، ردیفی از صندوق نوآوری نیز در اختیار این طرح قرار خواهد گرفت تا به مرحله عملیاتی برسد. این اقدام می‌تواند نمونه موفقی از همکاری دولت و بخش فناور باشد.

معاون وزیر علوم تصریح کرد: در دوران جدید، مدیریت پارک‌های علم و فناوری بایستی ساختار سازمانی خود را بازنگری کند و از مدل دولت‌محوری فاصله بگیرد. نهادسازی باید متناسب با نیازهای واقعی اکوسیستم فناوری صورت پذیرد، همان‌گونه که در هفت پارک دیگر کشور این تغییرات با موفقیت انجام شده است. تغییر چارت تشکیلاتی پارک یک ضرورت انکارناپذیر است.

شهیکی‌تاش با اشاره به لزوم تعامل مؤثرتر پارک با محیط اطراف افزود: پارک بایستی با اکوسیستم فناوری استان پیوند عمیق‌تری برقرار کند و در این راستا، تأمین زمین مورد نیاز برای استقرار شرکت‌های فناور یک اولویت است. بدون داشتن فضای کافی و مناسب، نمی‌توان نام پارک را بر این مجموعه گذاشت و در عمل در اندازه یک مرکز رشد باقی خواهید ماند.

وی ادامه داد: ماده 11 و 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از ظرفیت‌های مهم مالیاتی برای توسعه فناوری است که باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد. این مواد می‌توانند مشکل اعتبارات واحدهای فناور را حل کنند و الگویی برای نوآوری باز باشند، هرچند که پارک قزوین تاکنون بهره کافی از این ظرفیت نبرده است.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در پایان سخنانش گفت: راهبرد محوری استان در حوزه مالیاتی برای حمایت از پارک باید شفاف و کارآمد تعریف شود. هم‌اهنگی اطلس سرمایه‌گذاری استانداری با بسته پیشنهادی پارک و بازآرایی ساختار آن با مقتضیات روز، ضرورتی انکارناپذیر است.

شهیکی‌تاش اضافه کرد: پارک‌های علم و فناوری باید مسیر مدیریتی خود را از الگوهای سنتی جدا کنند و با تغییر فضا و الگوهای مدیریتی به نقطه امیدی برای توسعه اقتصادی استان‌ها تبدیل شوند. به نظر می‌رسد این مهم با همگرایی بیشتر نهادهای دولتی و بخش خصوصی محقق خواهد شد.

