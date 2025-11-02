خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی داراب خبرداد؛

فروش گوشت اسب در مرغ فروشی/ فروشگاه پلمب شد

کد خبر : 1708329
فرمانده انتظامی داراب از پلمب یک واحد صنفی مرغ فروشی به دلیل عرضه گوشت غیرمجاز اسب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدرحمان هاشمی، بیان کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر عرضه و فروش گوشت اسب در یک واحد مرغ فروشی در یکی از مناطق شهرستان داراب، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس داراب قرار گرفت .

وی افزود: ماموران انتظامی در معیت کارشناسان اداره دامپزشکی ضمن اخذ دستور قضایی در جهت بازرسی از واحد صنفی مذکور وارد مغازه شده که مقادیری گوشت غیرمجاز اسب و آماده فروش را کشف کردند.

این مقام انتظامی به پلمب واحد صنفی مورد نظر توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی اشاره کرد و گفت: پرونده قضایی علیه فروشنده تشکیل و به دادسرا ارسال شد.

