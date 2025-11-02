کشف موتورسیکلت فاقد مجوز در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در این باره گفت: مأموران امنیت اقتصادی استان در پی رصد فضای مجازی از فروش یک دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در قزوین مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل یک دستگاه موتورسیکلت خارجی و فاقد هرگونه مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه 3 میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از نگهداری کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش کنند.

