جانشین انتظامی استان خبر داد؛

کشف موتورسیکلت فاقد مجوز در قزوین

کشف موتورسیکلت فاقد مجوز در قزوین
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف یک دستگاه موتورسیکلت خارجی فاقد مجوز به ارزش 3 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در این باره گفت: مأموران امنیت اقتصادی استان در پی رصد فضای مجازی از فروش یک دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در قزوین مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل یک دستگاه  موتورسیکلت خارجی و فاقد هرگونه مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه 3 میلیارد ریال برآورد شده است، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از نگهداری کالاهای قاچاق، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش کنند.

