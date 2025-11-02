خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت ٢دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز تعلیق شد

فعالیت ٢دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز تعلیق شد
کد خبر : 1708224
لینک کوتاه کپی شد.

فعالیت ٢ دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز به استناد بند پ ماده ۲۰ آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تعلیق شد.

‌به گزارش ایلنا، مجوز فعالیت دفاتر / شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دنیای سفر ایرانیان، حریر ابریشم شیراز به استناد بند پ ماده ۲۰ آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تعلیق شد.

بنابراین گزارش با‌توجه‌به تعطیلی دفتر /شرکت بیش از مدت مجازطبق نظارت و بررسی فعالیت آن واحد به مدت یک ماه تعلیق می‌شود.

دفاتری که پروانه فعالیت آن‌ها ابطال یا تعلیق شده است به استناد قانون، حق هیچ‌گونه ثبت‌نام، برگزاری تور‌های داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایران‌گردی و جهانگردی را ندارند و صرفا می‌توانند به تعهدات قبلی خود عمل کنند؛ و در صورت عدم رفع نواقص مراحل قانونی بعدی اعمال می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ