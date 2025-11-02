فعالیت ٢دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی شیراز تعلیق شد

‌به گزارش ایلنا، مجوز فعالیت دفاتر / شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری دنیای سفر ایرانیان، حریر ابریشم شیراز به استناد بند پ ماده ۲۰ آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تعلیق شد.

بنابراین گزارش با‌توجه‌به تعطیلی دفتر /شرکت بیش از مدت مجازطبق نظارت و بررسی فعالیت آن واحد به مدت یک ماه تعلیق می‌شود.

دفاتری که پروانه فعالیت آن‌ها ابطال یا تعلیق شده است به استناد قانون، حق هیچ‌گونه ثبت‌نام، برگزاری تور‌های داخلی و خارجی، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایران‌گردی و جهانگردی را ندارند و صرفا می‌توانند به تعهدات قبلی خود عمل کنند؛ و در صورت عدم رفع نواقص مراحل قانونی بعدی اعمال می‌شود.

