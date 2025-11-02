خبرگزاری کار ایران
سقوط خودروی نیسان به دره در آستارا/ ۲ نفر جان باختند

کد خبر : 1708205
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از سقوط یک دستگاه نیسان به دره ای در جاده سیج آستارا خبر داد و گفت: این حادثه ۲ فوتی و ۵ مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش ایلنا از آستارا،  هادی سلیمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران  با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۳:۳۰ شب گذشته ۱۰ آبان ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر سقوط خودروی باری نیسان در شهرستان آستارا منطقه سیج _ چملر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهید آهنی صیادلر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان افزود: این حادثه ۲ فوتی و ۵ نفر مصدوم برجا گذاشت که از این تعداد، ۴ نفر توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ و یک نفر دیگر توسط نجاتگران هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

