سقوط خودروی نیسان به دره در آستارا/ ۲ نفر جان باختند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان از سقوط یک دستگاه نیسان به دره ای در جاده سیج آستارا خبر داد و گفت: این حادثه ۲ فوتی و ۵ مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش ایلنا از آستارا، هادی سلیمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: ساعت ۲۳:۳۰ شب گذشته ۱۰ آبان ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر سقوط خودروی باری نیسان در شهرستان آستارا منطقه سیج _ چملر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله تیمهای عملیاتی از پایگاه امداد و نجات شهید آهنی صیادلر به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان افزود: این حادثه ۲ فوتی و ۵ نفر مصدوم برجا گذاشت که از این تعداد، ۴ نفر توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ و یک نفر دیگر توسط نجاتگران هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.