توضیحات دادستان هویزه در خصوص ضرب و شتم یک دانش آموز

توضیحات دادستان هویزه در خصوص ضرب و شتم یک دانش آموز
دادستان شهرستان هویزه در خصوص موضوع ضرب و شتم یک دانش‌آموز توسط معلم در این شهرستان، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا به نقل از دادگستری خوزستان،  ابراهیم عگیری  شنبه بیان کرد: در ابتدای مهرماه امسال و همزمان با بازگشایی مدارس، دانش آموزی در یکی از مدارس هویزه به معلم خود توهین می‌کند و متقابلا معلم دانش آموز را مورد ضرب و شتم قرار داد.

وی گفت: پس از تشکیل پرونده در مرجع قضایی و با توجه به اینکه طرفین از هم دیگر شاکی بودند با دعوت اصحاب پرونده به صلح و سازش و همچنین گذشت طرفین از شکایت خود پرونده با قرار موقوفی تعقیب مختومه شد.

عگیری ادامه داد: پس از آن نیز شکایتی در این خصوص به مرجع قضایی ارسال نشد.

به گزارش  ایلنا، شهرستان هویزه در غرب استان خوزستان و در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد، این شهرستان از شمال به سوسنگرد، از شرق به اهواز و از جنوب به شهرستان حمیدیه محدود می‌شود. مرکز آن شهر هویزه است که در فاصله حدود ۸۰ کیلومتری غرب اهواز واقع شده و از مناطق مهم دوران دفاع مقدس به شمار می‌رود.

