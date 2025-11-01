خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تخلیه زباله توسط دهیاری در حاشیه رودخانه سفیدرود/محیط زیست اعلام جرم کرد

تخلیه زباله توسط دهیاری در حاشیه رودخانه سفیدرود/محیط زیست اعلام جرم کرد
کد خبر : 1707994
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه، از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حمل زباله متعلق به یکی از دهیاری های بخش مرکزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، رامین حسین‌زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه‌اشرفیه اعلام کرد: کارشناسان این اداره حین رصد و شناسایی نقاط بحرانی ریخت و پاش زباله در سطح مناطق روستایی شهرستان، یک دستگاه خودروی نیسان متعلق به یکی از دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه را که در حال تخلیه زباله‌های مخلوط و تفکیک نشده روستا در حاشیه رودخانه سفید رود بود، شناسایی کردند و با هماهنگی و تماس با پاسگاه انتظامی مرکز دهستان کیسم و اخذ دستور قضایی به استناد ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، خودرو مذکور به پارکینگ منتقل شد تا اقدامات حقوقی و قضایی در این خصوص صورت پذیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه‌اشرفیه گفت: هرگونه ریخت وپاش و تخلیه زباله در حاشیه راه‌ها و رودخانه‌ها ممنوع می‌باشد و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

وی همچنین از اهالی منطقه و دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت رویت هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا با تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند‌.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ