تخلیه زباله توسط دهیاری در حاشیه رودخانه سفیدرود/محیط زیست اعلام جرم کرد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه، از توقیف یک دستگاه خودرو نیسان حمل زباله متعلق به یکی از دهیاری های بخش مرکزی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، رامین حسینزاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانهاشرفیه اعلام کرد: کارشناسان این اداره حین رصد و شناسایی نقاط بحرانی ریخت و پاش زباله در سطح مناطق روستایی شهرستان، یک دستگاه خودروی نیسان متعلق به یکی از دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه را که در حال تخلیه زبالههای مخلوط و تفکیک نشده روستا در حاشیه رودخانه سفید رود بود، شناسایی کردند و با هماهنگی و تماس با پاسگاه انتظامی مرکز دهستان کیسم و اخذ دستور قضایی به استناد ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، خودرو مذکور به پارکینگ منتقل شد تا اقدامات حقوقی و قضایی در این خصوص صورت پذیرد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانهاشرفیه گفت: هرگونه ریخت وپاش و تخلیه زباله در حاشیه راهها و رودخانهها ممنوع میباشد و با متخلفین برخورد قانونی میشود.
وی همچنین از اهالی منطقه و دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت رویت هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا با تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاعرسانی کنند.