تخلیه زباله توسط دهیاری در حاشیه رودخانه سفیدرود/محیط زیست اعلام جرم کرد

به گزارش ایلنا، رامین حسین‌زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه‌اشرفیه اعلام کرد: کارشناسان این اداره حین رصد و شناسایی نقاط بحرانی ریخت و پاش زباله در سطح مناطق روستایی شهرستان، یک دستگاه خودروی نیسان متعلق به یکی از دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان آستانه اشرفیه را که در حال تخلیه زباله‌های مخلوط و تفکیک نشده روستا در حاشیه رودخانه سفید رود بود، شناسایی کردند و با هماهنگی و تماس با پاسگاه انتظامی مرکز دهستان کیسم و اخذ دستور قضایی به استناد ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماند، خودرو مذکور به پارکینگ منتقل شد تا اقدامات حقوقی و قضایی در این خصوص صورت پذیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه‌اشرفیه گفت: هرگونه ریخت وپاش و تخلیه زباله در حاشیه راه‌ها و رودخانه‌ها ممنوع می‌باشد و با متخلفین برخورد قانونی می‌شود.

وی همچنین از اهالی منطقه و دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت رویت هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا با تلفن گویای ۱۵۴۰ اطلاع‌رسانی کنند‌.

