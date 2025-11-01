دستگیری کلاهبردار ۱۷ ساله در صومعهسرا/ اعتراف به ۱۰ فقره کلاهبرداری با شگرد رسید جعلی
فرمانده انتظامی شهرستان صومعهسرا از دستگیری یک متهم ۱۷ ساله که اقدام به کلاهبرداری از شهروندان با ترفند رسید جعلی کرده بود، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی، فرمانده انتظامی شهرستان صومعهسرا گفت: در پی گزارش چند فقره کلاهبرداری با شگرد مشابه در یک سایت واسطهگر خرید و فروش کالا، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسی اظهارات مالباختهها مشخص شد این افراد لوازم خود را در سایتهای واسطهگر خرید و فروش، آگهی کرده و یک مرد جوان با شگرد رسید جعلی از آنها مبالغی را کلاهبرداری کرده است.
فرمانده انتظامی صومعهسرا بیان داشت: ماموران پلیس فتا شهرستان صومعه سرا با بررسی دقیق اظهارات مالباختهها و سرنخهای موجود متهم را که جوانی ۱۷ ساله است، شناسایی و دستگیر کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجوییهای پلیس فتا و مواجهه با مستندات کشف شده از تلفن همراهش به ۱۰ فقره کلاهبرداری با شگرد رسید جعلی اعتراف کرد، اظهار داشت: تاکنون ۳۸ نفر از شهروندان با مراجعه به پلیس از فرد دستگیر شده شاکی هستند که پرونده آنها توسط پلیس فتا در حال برسی است.
سرهنگ عدلی مژدهی گفت: در ادامه این عملیات با اطلاعات بدست آمده، مبالغ کلاهبرداری شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال میباشد که در این رابطه قسمتی از اموال مالباختهها به ارزش ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و به آنها تحویل شد.
وی با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان، خاطرنشان کرد: رسیدهای جعلی به لحاظ ظاهر، کاملا مشابه رسیدهای واقعی، شبیهسازی شدهاند و عملا هیچ راهکاری برای تشخیص عدم اصالت آنها از روی ظاهر وجود ندارد لذا لازم است هموطنان عزیز ضمن حفظ هوشیاری در هنگام خرید و فروش اینترنتی، از اعتماد بیجا به افراد ناشناس خودداری و در صورتی که رسید انتقال وجه از طرف خریدار برای آنها ارسال شد، حتماً با اخذ مانده موجودی حساب، از واریز وجه به حساب خود مطمئن و پس از آن کالا یا خدمات مورد معامله را در اختیار خریدار قرار دهند.