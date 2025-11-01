خبرگزاری کار ایران
تبریز در مسیر پیشتازی تحول دیجیتال پستی کشور
با اجرای پروژه‌های هوشمندسازی و توسعه زیرساخت‌های نوین پستی، تبریز به الگوی ملی در ارائه نسل سوم خدمات پستی و ارتباطی تبدیل می‌شود و جایگاه تاریخی خود را به‌عنوان «شهر اولین‌ها» بار دیگر تثبیت می‌کند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی در آیین افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه‌ای و هوشمندسازی اداره‌کل پست استان اظهار کرد: پروژه‌های نوین پستی از جمله واژه‌های جدید قبول مرسولات، مراکز سورتینگ هوشمند و نواحی توزیع پیشرفته، آینده‌ی پست استان را متحول خواهند کرد.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها موجب هوشمندسازی فرآیندها، کاهش زمان سیر مرسولات، افزایش شفافیت و ارتقای تجربه مشتریان می‌شود و می‌تواند الگویی برای تحول پستی در سراسر کشور باشد.

سرمست با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه‌های تحول دیجیتال در آذربایجان‌شرقی گفت: این طرح‌ها زمینه‌ساز ارائه نسل سوم خدمات پستی و ارتباطی در کشور خواهند بود و تبریز با سابقه درخشان خود در پیشگامی عرصه‌های نو، شایسته تبدیل‌شدن به پایلوت هوشمندسازی پست ایران است.

استاندار آذربایجان‌شرقی نقش پست را فراتر از یک اپراتور خدماتی دانست و خاطرنشان کرد: امروز پست بازوی دولت در توسعه عدالت ارتباطی و موتور محرکه اقتصاد دیجیتال است. ما باید از دولت الکترونیک به سمت دولت همراه حرکت کنیم؛ دولتی که خدمات خود را بدون مراجعه حضوری و به‌صورت شبانه‌روزی در اختیار شهروندان قرار دهد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان و مدیران اداره‌کل پست استان، گفت: اقدامات این مجموعه در مسیر هوشمندسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، نوآوری و رشد اقتصادی استان ایفا خواهد کرد و شایسته تقدیر است.

