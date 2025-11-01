قاتل زن 70 ساله در هرمزگان دستگیر شد

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سرهنگ تیمور دولتیاری روز شنبه اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال‌جاری در یکی از روستاهای شهرستان حاجی‌آباد، که طی آن بانویی ۷۰ ساله بر اثر ضربه به ناحیه سر و خون‌ریزی شدید در منزل مسکونی‌اش جان باخت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیقات میدانی مشخص شد که مقتول به دلایلی نامشخص در منزل خود مورد اصابت ضربه قرار گرفته و بر اثر شدت جراحات وارده جان باخته است؛ همچنین، باتوجه به مفقود شدن برادرزاده وی پس از وقوع حادثه، فرضیه ارتکاب قتل توسط وی تقویت شد.

جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از روش‌های تخصصی پلیسی، مخفیگاه متهم در استان تهران شناسایی شد و بررسی‌ها نشان داد که وی قصد فروش طلا و جواهرات متعلق به مقتول را داشته است.

سرهنگ دولتیاری تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان حاجی آباد با اخذ نیابت قضایی و اعزام تیم عملیاتی باتجربه به محل اختفای متهم، در یک عملیات غافلگیرانه، وی را دستگیر و جهت ادامه روند رسیدگی به پرونده، به استان منتقل کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه، با مشاهده مستندات موجود و پس از تفهیم اتهام، به ارتکاب قتل با انگیزه اختلاف خانوادگی و سرقت طلا و جواهرات اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با قرار قانونی مناسب روانه زندان شد.

