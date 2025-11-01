مدیرعامل آبفای استان مرکزی خبر داد:
نصب 13 شیر فشارشکن با هدف بهبود پایداری شبکه آبرسانی اراک
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: بهبود پایداری شبکه آبرسانی اراک با نصب 13 شیر فشارشکن با هدف تأمین آب مورد نیاز مشترکان در این شهر فراهم شد. در پی افزایش فشارهای موضعی و نوسانات هیدرولیکی و در راستای مدیریت تنش آبی و بهبود پایداری شبکه توزیع آب در شهر اراک، از ابتدای سال جاری تاکنون این تعداد دستگاه شیر فشارشکن در نقاط مختلف شبکه آبرسانی اراک نصب و راهاندازی شده است.
به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: اجرای این طرح بخشی از برنامه جامع مدیریت فشار در شبکه آبرسانی اراک است که با هدف کنترل نوسانات فشار، کاهش تلفات آب، افزایش عمر تجهیزات و بهبود کیفیت خدمات به مشترکان انجام شد. پراکندگی فشار در شبکه توزیع آب اراک پیش از اجرای این طرح به گونهای بود که بخشهایی از شهر با فشارهای بالا و برخی مناطق مرتفع با کمفشاری روبهرو بودند.
وی ادامه داد: با نصب شیرهای فشارشکن، شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی موفق به متعادلسازی فشار و ارتقای پایداری هیدرولیکی این شبکه شد. بررسی دادههای هیدرولیکی نشان میدهد که پس از اجرای طرح، فشار در بخش اعظم شبکه در محدوده مطلوب تثبیت شده و نوسانات شدید که پیشتر موجب شکستگی خطوط، هدررفت آب و افت کیفیت خدمات میشد، به حداقل رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: کنترل علمی فشار، علاوه بر صرفهجویی در مصرف آب و انرژی و کاهش هزینههای بهرهبرداری، سبب افزایش پایداری شبکه در شرایط تنش آبی و بهبود رضایت مشترکان میشود. کنترل علمی فشار یکی از مؤثرترین روشهای فنی برای کاهش تلفات آب، جلوگیری از ترکیدگی خطوط، کاهش اتفاقات، افزایش عمر تجهیزات کاهش هزینههای انرژی و در نهایت کاهش مصرف آب است.
سرآبادانی تصریح کرد: مدیریت فشار، شبکه را از حالت واکنشی به وضعیت پیشگیرانه میبرد و این برای شهری مانند اراک با شرایط توپوگرافی متغیر، اهمیت ویژهای دارد. به دلیل قرار گرفتن بخش جنوبغربی شهر در ارتفاعات، فشار آب در این مناطق همواره یکی از چالشهای فنی شبکه بوده و با نصب شیرهای فشارشکن، نقش مهمی در ایجاد تعادل هیدرولیکی و پایداری فشار در این محدودهها ایفا شده است.
وی با اشاره به اینکه طول شبکه آبرسانی شهر اراک 1228 کیلومتر است، بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اجرای طرحهای هوشمندسازی و پایش لحظهای فشار شبکه در دستور کار خود قرار داده است تا بتوان در کنار مدیریت مصرف، تابآوری شبکه و پایداری تامین آب شهر اراک را بیش از پیش ارتقاء داد. در این راستا تدابیر لازم برای اجرای طرحهای هوشمندسازی اندیشیده شده است.