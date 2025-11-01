در رقابتهای دیوارهنوردی کشور اتفاق افتاد:
قهرمانی استان مرکزی در رقابتهای دیوارهنوردی کشور
همدان دوم و مازندران سوم شد
در رقابتهای دیوارهنوردی کشور که امروز شنبه 10 آبان ماه به میزبانی استان مرکزی در ارتفاعات روستای انجدان شهرستان اراک برگزار شد، تیم استان مرکزی با حضور عباس محمدی و مهدی نوروزی، به مقام قهرمانی دست یافت.
به گزارش ایلنا، در این دوره از رقابتهای دیوارهنوردی کشور، تیم استان همدان با حضور محسن حبیبیان دانا و حمید چراغی مقام دوم و تیم استان مازندران با حضور مهدی نورمحمدپورعمران و وحید متانی پور خلیلی مقام سوم را کسب کردند.
در این دوره از رقابتهای یک روزه، 10 تیم از 6 استان گلستان، همدان، زنجان، تهران، مازندان و مرکزی حضور داشتند. این مسابقات به صورت سنگنوردی و دیواهنوردی با طناب از ارتفاع 25 متری با پهنه 700 متری در 34 مسیر رقابتی برگزار شد.