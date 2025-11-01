خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در رقابت‌های دیواره‌نوردی کشور اتفاق افتاد:

قهرمانی استان مرکزی در رقابت‌های دیواره‌نوردی کشور

قهرمانی استان مرکزی در رقابت‌های دیواره‌نوردی کشور
کد خبر : 1707934
لینک کوتاه کپی شد.

همدان دوم و مازندران سوم شد

در رقابت‌های دیواره‌نوردی کشور که امروز شنبه 10 آبان ماه به میزبانی استان مرکزی در ارتفاعات روستای انجدان شهرستان اراک برگزار شد، تیم استان مرکزی با حضور عباس محمدی و مهدی نوروزی، به مقام قهرمانی دست یافت.

به گزارش ایلنا، در این دوره از رقابت‌های دیواره‌نوردی کشور، تیم استان همدان با حضور محسن حبیبیان دانا و حمید چراغی مقام دوم و تیم استان مازندران با حضور مهدی نورمحمدپورعمران و وحید متانی پور خلیلی مقام سوم را کسب کردند.

در این دوره از رقابت‌های یک روزه، 10 تیم از 6 استان گلستان، همدان، زنجان، تهران، مازندان و مرکزی حضور داشتند. این مسابقات به صورت سنگ‌نوردی و دیواه‌نوردی با طناب از ارتفاع 25 متری با پهنه 700 متری در 34 مسیر رقابتی برگزار شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ