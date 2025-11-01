به گزارش ایلنا، در این دوره از رقابت‌های دیواره‌نوردی کشور، تیم استان همدان با حضور محسن حبیبیان دانا و حمید چراغی مقام دوم و تیم استان مازندران با حضور مهدی نورمحمدپورعمران و وحید متانی پور خلیلی مقام سوم را کسب کردند.

در این دوره از رقابت‌های یک روزه، 10 تیم از 6 استان گلستان، همدان، زنجان، تهران، مازندان و مرکزی حضور داشتند. این مسابقات به صورت سنگ‌نوردی و دیواه‌نوردی با طناب از ارتفاع 25 متری با پهنه 700 متری در 34 مسیر رقابتی برگزار شد.

