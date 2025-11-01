برگزاری موفق آزمون استخدامی پتروشیمی شیراز با همکاری دانشگاه شیراز
آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی شیراز در روزهای پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم آبانماه ۱۴۰۴، در رشتههای «مهندسی شیمی» و «مهندسی برق» با همکاری دانشگاه شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این رویداد در فضایی آرام، ایمن و منظم برگزار شد و داوطلبان بومی واجد شرایط، توان علمی و تخصصی خود را بر اساس ضوابط اعلامشده به محک سنجش گذاشتند.
این آزمون با هدف جذب نیروهای متخصص و متعهد برای تقویت بدنه صنعتی شرکت برگزار شد و با نظارت همزمان نمایندگان دانشگاه شیراز و کارشناسان شرکت پتروشیمی شیراز، در سطحی مطلوب از نظم و سلامت اجرایی پیش رفت.
در جریان برگزاری آزمون، بابک پورکیا، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز، به همراه جمعی از مدیران ارشد از محل آزمون بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند اجرا و تمهیدات نظارتی قرار گرفتند.
در ارزیابی نهایی، واحد منابع انسانی شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان محور برنامهریزی و انسجام اجرایی آزمون، با رویکردی هدفمند و دانشمحور توانست الگویی از مدیریت کارآمد و نظاممند را به نمایش بگذارد؛ رویکردی که نقش سرمایه انسانی را به عنوان پیشران توسعه پایدار در شرکت برجسته میسازد.