انجام ۴۸ سورتی پرواز توسط اورژانس هوایی اهواز و مسجدسلیمان
رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال ۴۸ سورتی پرواز توسط اورژانس هوایی اهواز و مسجدسلیمان انجام شده است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی با بیان اینکه تقویت اورژانس هوایی ۱۱۵ در استان، آمار مرگومیر مادران باردار در مناطق صعبالعبور را به سطح صفر رسانده است، اظهار کرد: فعالیت اورژانس هوایی ۱۱۵ و اثرگذاری آن در کاهش مرگومیر مادران باردار در مناطق صعبالعبور، یک برگ برنده در استان محسوب میشود؛ با وجود اورژانس هوایی، هیچ مادری در مناطقی با دسترسی دشوار، به دلیل دیر رسیدن به مرکز درمانی، جان خود را از دست نمیدهد.
وی با بیان اینکه اورژانس خوزستان با بهرهمندی از ۴ بالگرد، در ارائه خدمات به مردم استان و شهرستانهای همجوار در حال فعالیت است، افزود: بالگردهای اورژانس ۱۱۵ در اهواز، مسجدسلیمان، بهبهان و دزفول، ۴ پایگاه اصلی مستقر هستند که در شرایط کنونی، به ارائه خدمات اورژانس هوایی در استان خوزستان میپردازند.
دکتر احمدی بلوطکی با اشاره به اینکه پروازهای بالگردهای اورژانس بر اساس شرایط آبوهوایی، زمان مناسب پرواز، فرود ایمن و نقاط امن فرود بالگرد انجام میشود، ادامه داد: در نیمه ماه نخست امسال، اورژانس هوایی استان خوزستان در مجموع ۴۸ سورتی پرواز داشته که از این تعداد، ۲۷ سورتی توسط اورژانس هوایی مسجد سلیمان و ۲۱ سورتی نیز توسط اورژانس هوایی اهواز انجام شده است.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تأکید بر اینکه اعزام بیمار توسط بالگرد بر اساس استانداردهای لازم صورت میگیرد، تصریح کرد: رسالت اصلی اورژانس هوایی ۱۱۵ ارائه خدمات فوری به بیماران و مصدومان با شرایط حاد است و در شرایط مناسب آب و هوایی، این خدمات تأثیر بسیاری در ارتقای سطح سلامت استان دارد، از سوی دیگر درخواست بالگرد از اورژانس هوایی از سوی برخی ارگانها برای برگزاری مانور نیز به یک چالش در این زمینه تبدیل شده است.
وی یافتن نقاط امن فرود در مناطق صعبالعبور را یکی دیگر چالشهای پیش رو برای ارایه خدمات فوری و مطلوب عنوان کرد و گفت: یافتن نقاط امن برای نشست و برخاست بالگرد اورژانس در سراسر استان ضروری است، چرا که تأمین ایمنی بالگرد، دسترسی به بیماران در شرایط اضطراری را آسانتر میکند. یکی از برنامههای اورژانس هوایی استان، این است که در طول شش ماه تا یک سال آینده، نقاط امن بیشتری را در سطح استان شناسایی نماید.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اظهار کرد: با راهاندازی اورژانس هوایی بیمارستان سینا، این مرکز به دلیل برخورداری از امکاناتی همچون بخش زنان و زایمان مجهز، ICU، NICU و بهرهمندی از متخصصان نوروسرجری، میتواند بار درمانی مضاعف بر دوش بیمارستان گلستان در بحث تروما و همچنین فشار بر بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در حوزه نوزادان را کاهش دهد.