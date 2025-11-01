خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با روز محیط‌بان انجام شد؛

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی در شیراز

تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی در شیراز
کد خبر : 1707634
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با روز ملی محیط‌بان، با هدف حمایت حقوقی و قضایی از پاسداران طبیعت، شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، در این آیین ضمن قدردانی از حمایت دستگاه قضایی استان گفت:تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم محیط‌زیستی گامی مؤثر در صیانت از حقوق طبیعت و تسریع در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی است.

لیلا تاج‌گردون افزود: محیط‌بانان، سربازان بی‌ادعای زمین‌اند و امروز، عدالت قضایی در کنار آن‌ها قرار گرفته است. این اتفاق، پیام روشنی برای همه ما دارد؛ اینکه حفظ محیط زیست، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقای حیات است.

در این آیین، رئیس کل دادگستری استان فارس نیز گفت:حفاظت از محیط زیست رسالتی الهی و انسانی است که تداوم زندگی و سلامت جامعه را تضمین می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب افزود: محیط‌بانان، پاسداران امانتی گران‌بها هستند که باید با همت، عشق و تعهد، سالم به آیندگان سپرده شود.

 دادستان مرکز استان فارس، از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های محیط‌زیستی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز خبر داد و گفت:این اقدام در راستای اهمیت روزافزون مسائل محیط زیستی و ضرورت سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط انجام گرفته است.

کامران میرحاجی، افزود: معاونت حقوق عامه دادستانی، بر روند تمام پرونده‌های محیط زیستی نظارت تخصصی خواهد داشت تا نتیجه نهایی با دقت و قاطعیت اجرا شود.

میرحاجی تأکید کرد:حفاظت از محیط زیست از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان است و همه ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از این سرمایه نسل آینده به کار گرفته می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ