استاندار فارس تاکید کرد؛

همکاری دستگاه‌های استان در پیشبرد طرح‌های عمرانی و مسکن سازی

همکاری دستگاه‌های استان در پیشبرد طرح‌های عمرانی و مسکن سازی
استاندار فارس به همراه هیأتی از مدیران استانی، با حضور در شهرستان ارسنجان از پروژه بزرگ ۱۲۷۲ واحدی نهضت ملی مسکن این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جریان این بازدید از روند اجرای پروژه، به تشریح اهداف و برنامه‌های بنیاد مسکن در راستای نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوان اصلی دولت در حوزه مسکن، نقش مؤثری در تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه در مناطق شهری دارد.

وی افزود: اجرای پروژه‌های شهری در قالب نهضت ملی مسکن، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

استاندار فارس با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس، تلاش‌های این نهاد را در اجرای پروژه‌های مسکن شهری و روستایی ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

 امیری با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید با دقت، سرعت و کیفیت مناسب اجرا شوند تا مردم هرچه زودتر از ثمرات این طرح ملی بهره‌مند شوند. 

وی همچنین بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی با بنیاد مسکن در پیشبرد طرح‌های عمرانی و مسکن‌سازی در سراسر استان فارس تأکید کرد.

