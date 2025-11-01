به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جریان این بازدید از روند اجرای پروژه، به تشریح اهداف و برنامه‌های بنیاد مسکن در راستای نهضت ملی مسکن پرداخت و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوان اصلی دولت در حوزه مسکن، نقش مؤثری در تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه به‌ویژه در مناطق شهری دارد.

وی افزود: اجرای پروژه‌های شهری در قالب نهضت ملی مسکن، گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

استاندار فارس با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس، تلاش‌های این نهاد را در اجرای پروژه‌های مسکن شهری و روستایی ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

امیری با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید با دقت، سرعت و کیفیت مناسب اجرا شوند تا مردم هرچه زودتر از ثمرات این طرح ملی بهره‌مند شوند.

وی همچنین بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی با بنیاد مسکن در پیشبرد طرح‌های عمرانی و مسکن‌سازی در سراسر استان فارس تأکید کرد.

