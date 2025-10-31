تأخیر فعالیت ادارات، دانشگاهها و مدارس ۶ شهر خوزستان در روز شنبه
دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان دقایقی پیش با انتشار اطلاعیه ای از تأخیر فعالیت ادارات، دانشگاهها و مدارس ۶ شهر خوزستان در روز شنبه خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، در متن اطلاعیه دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان آمده است: به اطلاع شهروندان گرامی میرسد:
بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود در نیمهغربی استان، همچنین افزایش میزان آلایندهها ناشی از فعالیتهای صنعتی و کشاورزی، به منظور حفظ سلامت شهروندان، تصمیمات زیر برای روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ اتخاذ گردیده است:
ساعت آغاز فعالیت ادارات، دستگاههای اجرایی، دانشگاهها و مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستانهای اهواز، حمیدیه، باوی، کارون، هویزه و دشتآزادگان ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.
دستگاههای خدماترسان، بهداشتی، درمانی و امدادی طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه میدهند.
نحوه فعالیت بانکها بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
از شهروندان گرامی درخواست میشود در راستای حفظ سلامت خود و خانواده، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.