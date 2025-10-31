سانحه رانندگی در خوزستان با مصدومیت ۵ نفر
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از وقوع سانحه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور شوش به اهواز خبر داد.
مهران احمدی بلوطکی با اعلام خبر وقوع سانحه رانندگی در خوزستان، به ایلنا گفت: در ساعت « ۱۵:۲۸» دقیقه بعدازظهر امروز، سانحه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور شوش به اهواز « حدفاصل روستاهای سید عباس و عبدالخان» ، به مرکز اورژانس گزارش شد و به سرعت در دستور کار تیم های اعزامی قرار گرفت.
احمدی افزود: سه نفر مذکر « ۱۱، ۱۶ و ۴۵» ساله و دو خانم « ۳ و ۴۲ » ساله، مصدومین این سانحه بودند که توسط یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.