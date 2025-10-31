سانحه رانندگی در خوزستان با مصدومیت ۵ نفر

مهران احمدی بلوطکی با اعلام خبر وقوع سانحه رانندگی در خوزستان، به ایلنا گفت: در ساعت « ۱۵:۲۸» دقیقه بعدازظهر امروز، سانحه واژگونی یک دستگاه خودروی تیبا در محور شوش به اهواز « حدفاصل روستاهای سید عباس و عبدالخان» ، به مرکز اورژانس گزارش شد و به سرعت در دستور کار تیم های اعزامی قرار گرفت.

احمدی افزود: سه نفر مذکر « ۱۱، ۱۶ و ۴۵» ساله و دو خانم « ۳ و ۴۲ » ساله، مصدومین این سانحه بودند که توسط یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

