به گزارش ایلنا، حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: تیم پنج نفره جوانان جهرم، به‌عنوان نماینده استان فارس در سی‌ویکمین دوره المپیاد کشوری رفاقت مهر که از ۷ تا ۹ آبان‌ماه به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، حضور یافت و با عملکردی درخشان، موفق به کسب چندین عنوان برتر شد.

درویشی درباره جزئیات این رقابت‌ها اظهار داشت: مسابقات«رفاقت مهر» در دو بخش آیتم‌های جانبی و اصلی برگزار شد که شامل آزمون کتبی، فضای دوستدار کودک، آمادگی جسمانی، طراحی اردوگاه، ارزیابی صحنه و احیای قلبی ریوی و حمایت‌های روانی، پانسمان و بانداژ، آتل‌بندی، حمل مصدوم (تک‌نفره، دونفره و گروهی) و اسکان اضطراری بود. تیم جوانان جهرم با آمادگی کامل و هماهنگی مثال‌زدنی در این آیتم‌ها شرکت کرد و توانست در رقابت با سایر تیم‌ها بدرخشد.

وی با اشاره به نتایج این رقابت‌ها افزود: این تیم توانست در آیتم آمادگی جسمانی و حمل مصدوم دو نفره، مقام اول کشور را کسب کند؛ همچنین در آیتم حمل مصدوم گروهی به مقام دوم دست یافت و در بخش چابکی نیز موفق به کسب مقام نخست کشوری شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس ادامه داد: پیش از حضور تیم جهرم، تیم دختران جوان شیراز نیز به‌عنوان نماینده استان فارس در این المپیاد شرکت کرده بود و با تلاش قابل‌تحسین، موفق به کسب نتایج مطلوب در بخش‌های مختلف شد که جای تقدیر دارد.

