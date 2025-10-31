خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر استان خبرداد:

درخشش جوانان هلال‌احمر فارس در مسابقات کشوری رفاقت مهر

درخشش جوانان هلال‌احمر فارس در مسابقات کشوری رفاقت مهر
کد خبر : 1707395
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر استان فارس، از کسب مقام نخست کشوری توسط تیم منتخب جوانان هلال‌احمر فارس در سی و یکمین دوره المپیاد کشوری«رفاقت مهر» خبر داد.

به گزارش  ایلنا،  حسین درویشی با اعلام این خبر گفت: تیم پنج نفره جوانان جهرم، به‌عنوان نماینده استان فارس در سی‌ویکمین دوره المپیاد کشوری رفاقت مهر که از ۷ تا ۹ آبان‌ماه به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد، حضور یافت و با عملکردی درخشان، موفق به کسب چندین عنوان برتر شد.

درویشی درباره جزئیات این رقابت‌ها اظهار داشت: مسابقات«رفاقت مهر» در دو بخش آیتم‌های جانبی و اصلی برگزار شد که شامل آزمون کتبی، فضای دوستدار کودک، آمادگی جسمانی، طراحی اردوگاه، ارزیابی صحنه و احیای قلبی ریوی و حمایت‌های روانی، پانسمان و بانداژ، آتل‌بندی، حمل مصدوم (تک‌نفره، دونفره و گروهی) و اسکان اضطراری بود. تیم جوانان جهرم با آمادگی کامل و هماهنگی مثال‌زدنی در این آیتم‌ها شرکت کرد و توانست در رقابت با سایر تیم‌ها بدرخشد.

وی با اشاره به نتایج این رقابت‌ها افزود: این تیم توانست در آیتم آمادگی جسمانی و حمل مصدوم دو نفره، مقام اول کشور را کسب کند؛ همچنین در آیتم حمل مصدوم گروهی به مقام دوم دست یافت و در بخش چابکی نیز موفق به کسب مقام نخست کشوری شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر فارس ادامه داد: پیش از حضور تیم جهرم، تیم دختران جوان شیراز نیز به‌عنوان نماینده استان فارس در این المپیاد شرکت کرده بود و با تلاش قابل‌تحسین، موفق به کسب نتایج مطلوب در بخش‌های مختلف شد که جای تقدیر دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ