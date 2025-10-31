مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان خبرداد:
درخشش جوانان هلالاحمر فارس در مسابقات کشوری رفاقت مهر
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان فارس، از کسب مقام نخست کشوری توسط تیم منتخب جوانان هلالاحمر فارس در سی و یکمین دوره المپیاد کشوری«رفاقت مهر» خبر داد.
درویشی درباره جزئیات این رقابتها اظهار داشت: مسابقات«رفاقت مهر» در دو بخش آیتمهای جانبی و اصلی برگزار شد که شامل آزمون کتبی، فضای دوستدار کودک، آمادگی جسمانی، طراحی اردوگاه، ارزیابی صحنه و احیای قلبی ریوی و حمایتهای روانی، پانسمان و بانداژ، آتلبندی، حمل مصدوم (تکنفره، دونفره و گروهی) و اسکان اضطراری بود. تیم جوانان جهرم با آمادگی کامل و هماهنگی مثالزدنی در این آیتمها شرکت کرد و توانست در رقابت با سایر تیمها بدرخشد.
وی با اشاره به نتایج این رقابتها افزود: این تیم توانست در آیتم آمادگی جسمانی و حمل مصدوم دو نفره، مقام اول کشور را کسب کند؛ همچنین در آیتم حمل مصدوم گروهی به مقام دوم دست یافت و در بخش چابکی نیز موفق به کسب مقام نخست کشوری شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر فارس ادامه داد: پیش از حضور تیم جهرم، تیم دختران جوان شیراز نیز بهعنوان نماینده استان فارس در این المپیاد شرکت کرده بود و با تلاش قابلتحسین، موفق به کسب نتایج مطلوب در بخشهای مختلف شد که جای تقدیر دارد.